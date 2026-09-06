Простий рецепт домашньої ковбаси зі свинини допоможе приготувати ніжну, соковиту й ароматну страву без консервантів і зайвої «хімії».

Рецепт домашньої ковбаси зі свинини — це спосіб приготувати ніжну, соковиту й ароматну страву без консервантів та «хімії».

Для приготування знадобляться звичайні натуральні продукти, які легко знайти в будь-якому магазині чи на ринку.

Інгредієнти

свинина (лопатка) — 1,2 кг;

свіже сало — 200–300 г;

часник — 2 головки;

сіль — 2 чайні ложки без гірки;

чорний мелений перець — ½ чайної ложки;

крижана вода — 100 мл;

свиняча кишка — 2–2,5 м;

лавровий лист — 2 шт.;

олія — для обсмаження.

Як приготувати домашню ковбасу

Свинину та сало наріжте кубиками приблизно 1×1 см, додайте сіль, перець і холодну воду. Ретельно вимішуйте масу близько 10 хвилин, поки вона не стане трохи липкою — саме це забезпечує ніжну текстуру ковбаси.

Свинячу кишку добре промийте зовні та всередині під проточною водою: вона має бути чистою і без стороннього запаху.

На м'ясорубку встановіть насадку для ковбас, натягніть кишку, випустіть повітря, зав'яжіть один край і поступово наповнюйте м'ясною масою. Не натискайте занадто сильно — ковбаса не повинна бути надто щільною.

Сформуйте кільце або кілька невеликих ковбасок. Зубочисткою зробіть проколи через кожні 2–3 см, щоб ковбаса не лопнула під час нагрівання. Після цього залиште в холодильнику щонайменше на 5 годин.

Варіть у гарячій, але не киплячій воді (80–85°C) з лавровим листом і сіллю 20–25 хвилин.

Після варіння обсмажте ковбасу на олії до рум'яної скоринки або запечіть у духовці при 190°C близько 20 хвилин.

Корисні поради

Для яскравішого аромату додайте трохи копченої паприки або підрум'яньте ковбасу на грилі. Готову страву можна подавати гарячою з гарніром чи холодною як закуску.

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