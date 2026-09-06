Експортна ціна українського меду за рік зросла приблизно на 40% — до 3,49 долара за кілограм, однак на внутрішньому ринку закупівельні ціни знижуються. Пасічники пояснили, чому так відбувається і скільки тепер коштує продукт.

Ціни на продукти в Україні знову змінилися — цього разу йдеться про мед: на внутрішньому ринку він дешевшає, тоді як експортна вартість за рік зросла приблизно на 40%. Пасічники опинилися в парадоксальній ситуації, про яку пише профільне видання Agronews.

Сезон для українського бджільництва склався неоднозначно. Урожай акації виявився середнім, гречки зібрали значно менше, ніж зазвичай, натомість липа та соняшник дали добрий результат, особливо в північних областях.

За словами голови ради директорів «Пасіка 21» Сергія Шароніна, на ринок одночасно тиснуть кілька чинників, і врожай — далеко не головний із них.

Експортний ринок демонструє протилежну динаміку

Поки закупівельна ціна всередині країни знижується, український мед на зовнішніх ринках помітно подорожчав. За січень–липень 2026 року Україна експортувала 18,87 тисячі тонн меду на суму 65,79 мільйона доларів. Середня вартість кілограма за цей період становила 3,49 долара проти 2,49 долара в середньому за 2025 рік — тобто експортна ціна зросла на 40%.

Для порівняння: за весь 2025 рік за кордон поставили 50,11 тисячі тонн меду загальною вартістю 124,92 мільйона доларів. Найбільшим покупцем залишається Німеччина — 4,78 тисячі тонн за сім місяців, далі йдуть Франція, Бельгія, Польща та Іспанія.

Чому мед дешевшає всередині країни

Одним із чинників стало очікування щодо пропозиції. Закупівельна ціна на акацієвий мед почала знижуватися після повідомлень про добрий урожай у Румунії. Слідом подешевшав соняшниковий мед, адже учасники ринку почали враховувати перспективу високого врожаю.

На ситуацію також впливають очікування швидкого вичерпання чинної безтарифної квоти на постачання до Євросоюзу та обговорення можливих змін податкових правил. До того ж встановлені державою мінімальні експортні ціни не поширюються на внутрішні оптові закупівлі, тож вартість меду всередині країни може знижуватися незалежно від цін для іноземних покупців.

Ще одна причина — фінансове становище виробників. Після складного минулого року багато пасічників відчувають брак оборотних коштів, тому продають мед не тоді, коли ціна найвигідніша, а тоді, коли гроші потрібні на підготовку пасіки до зими, ліки, цукор, зарплати та погашення боргів. Особливо активно продукцію збувають господарства без належних умов для зберігання.

Тиск на ринок додають і дрібні пасіки, які продають мед напряму покупцям із надбавкою лише 10–15% до оптової ціни. Невеликі обсяги вони швидко реалізують через знайомих, майже не витрачаючись на рекламу, логістику та торгові місця. Така дешева роздрібна пропозиція формує нижчий ціновий орієнтир, після чого експортери та торговельні мережі переглядають у бік зниження й оптові ціни.

Чим корисний мед і як його зберігати

Мед — зручне джерело швидких вуглеводів і містить рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Однак він досить калорійний, тому вживати його варто помірно. Дітям до одного року мед не дають через ризик ботулізму.

Щоб мед довго зберігав властивості, його тримають у щільно закритій скляній або харчовій ємності в сухій шафі чи коморі подалі від плити, батареї та прямих сонячних променів, за температури 10–20 °C. У холодильнику мед швидше густіє, але це не псує продукт: якщо він зацукрувався, його можна обережно прогріти на водяній бані, не доводячи до високої температури.

Раніше Politeka повідомляла, найдешевші квартири Запоріжжя: де ціни впали та скільки просять за житло.

Також Politeka повідомляла, підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку: як зміняться ціни вже з жовтня.

Як повідомляла Politeka, подорожчання оренди житла в Одесі: на скільки зросли ціни за рік.