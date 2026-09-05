Уряд запускає нову програму: частина внутрішньо переміщених осіб зможе безоплатно тимчасово оселитися у приватних будинках у селах, які громади викуплять у комунальний фонд за державну субвенцію.

Безоплатне житло для переселенців з'явиться і в сільській місцевості — уряд запускає нову програму, за якою внутрішньо переміщені особи зможуть тимчасово оселитися у приватних будинках у селах. Про старт ініціативи повідомила заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Тетяна Кирієнко у своєму Telegram-каналі, пише Blik.

Головна умова — будинки не передаватимуть у власність. Переселенці, зокрема військові та їхні родини, які втратили житло через війну, отримають лише право безоплатного тимчасового проживання на встановлений строк.

Підхід до кожної родини буде персональним. Фахівці підбиратимуть помешкання з урахуванням складу сім'ї, її обставин і конкретних житлових потреб, щоб запропонувати реально придатний, а не випадковий варіант.

Як поповнюватимуть комунальний фонд

Механізм програми передбачає, що територіальні громади купуватимуть у селах будинки, готові до заселення. Придбання фінансуватиметься за рахунок державної субвенції, а після оформлення нерухомість перейде у комунальну власність відповідної громади.

Після придбання спеціалісти оцінюватимуть технічний стан будинків і їхню придатність для проживання. Паралельно враховуватимуть індивідуальні обставини кожної сім'ї ВПО, щоб підібрати найоптимальніші умови для тимчасового розселення.

Хто формує переліки учасників

Наразі обласні військові адміністрації активно шукають потенційних учасників програми та формують відповідні переліки. До роботи долучилися Ради внутрішньо переміщених осіб і партнерські організації, які допомагають визначати найбільш нужденні родини.

Як потрапити до програми

Щоб претендувати на тимчасове житло, переселенцям варто звернутися до місцевої Ради внутрішньо переміщених осіб, обласної військової адміністрації або до громади за місцем фактичного проживання. Саме ці структури формують списки та передають їх для відбору учасників.

Важливо пам'ятати: власниками житла переселенці не стануть — йдеться лише про безоплатне тимчасове користування на встановлений строк.

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