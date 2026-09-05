Київстар пропонує новим абонентам безлімітний мобільний інтернет за зниженою ціною — при переході від іншого оператора зі збереженням номера. Розповідаємо, скільки коштують найдешевші тарифи 2026 року та на чому можна зекономити.

Комунальні тарифи в Україні зростають, але на ринку мобільного зв'язку ситуація протилежна — оператори змагаються за клієнтів знижками. У 2026 році Київстар пропонує низку дешевих тарифів із безлімітним інтернетом для тих, хто переходить від іншого оператора зі збереженням номера, повідомляє ТехноФан.

Головна можливість зекономити пов'язана з послугою перенесення номера MNP. Вона дозволяє перейти до іншого оператора, зберігши свій номер телефону. Для таких клієнтів Київстар передбачив суттєві знижки — у більшості випадків економія для тих, хто переходить із Lifecell або Vodafone, становить 100–150 гривень на місяць.

«ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт»

Серед бюджетних пропозицій виділяються два тарифи. Перший — «ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт». Його стандартна вартість становить 370 гривень на місяць, а для нових клієнтів, які переходять зі своїм номером, ціна знижується до 290 гривень.

Головна перевага для MNP-абонентів — безлімітний мобільний інтернет. Чинні клієнти в цьому тарифі отримують 40 ГБ трафіку. Вартість тарифу оператор фіксує до кінця 2026 року.

40 ГБ мобільного інтернету або безліміт для тих, хто перейшов від іншого оператора;

15 ГБ у роумінгу за умовами «Як вдома»;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

300 хвилин на інші мобільні, міські та міжнародні номери (зокрема до країн Європи, США та Канади);

300 SMS по Україні;

домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

Додатково абонент може безкоштовно обрати дві «Суперсили» — серед варіантів преміум-доступ до Helsi, розширений пакет Київстар ТБ, додаткові SIM-карти, бонуси від WOG, безлімітний доступ до відеосервісів або соцмереж, а також додатковий інтернет у роумінгу.

«ВСЕ РАЗОМ Легкий Передплата»

Другий бюджетний варіант — «ВСЕ РАЗОМ Легкий Передплата». Його стандартна вартість — 450 гривень на місяць, але для абонентів, які переходять до Київстар через MNP, ціна зменшується до 290 гривень. Тобто щомісячна економія може становити близько 160 гривень.

Так само, як і в контрактному тарифі, клієнти, які переходять від іншого оператора, отримують безлімітний мобільний інтернет замість стандартних 20 ГБ.

У пакет також входять 15 ГБ у роумінгу «Як вдома», безлімітні дзвінки в мережі Київстар, 300 хвилин на інші номери (включно з Європою, США та Канадою), 300 SMS по Україні та домашній інтернет до 300 Мбіт/с. Абонент отримує одну «Суперсилу» на вибір, яку можна безкоштовно підключати й змінювати.

Як перейти на дешевший тариф

Щоб скористатися знижкою, потрібно перенести свій номер до Київстар через послугу MNP. Для цього слід звернутися до найближчого магазину оператора або оформити перехід онлайн. Під час перенесення номера зберігається поточний номер, а новий тариф підключається після завершення процедури.

Тож у 2026 році Київстар активно залучає нових клієнтів через MNP, пропонуючи їм знижені ціни та безлімітний мобільний інтернет. Для тих, хто готовий перейти від іншого оператора зі збереженням номера, ці пропозиції залишаються одними з найдоступніших за кількістю послуг і додаткових можливостей.

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