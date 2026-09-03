Кабінет Міністрів розглядає можливість регулювання вартості поїздок на таксі під час повітряних тривог у Києві, щоб не допустити спекулятивного підвищення цін.

Тарифи для таксі у Києві під час повітряних тривог можуть офіційно врегулювати — уряд готує механізм, який не дозволить перевізникам накручувати ціни навіть за короткі поїздки між берегами Дніпра.

Про це повідомляє видання "Фокус" із посиланням на народну депутатку Ольгу Василевську-Смаглюк. Столиця вже близько тижня живе в умовах майже постійних тривог: Росія атакує Київ і прилеглі території реактивними дронами. На цьому тлі влада готує оновлений план роботи закладів у місті та переглядає правила пересування.

Тривоги розділять на рівні: жовтий і червоний

За словами депутатки, під час засідання фракції "Слуга народу" за участю прем'єр-міністра Сергія Корецького обговорювали можливість розподілу повітряних тривог за рівнями. Жовтий рівень пропонують оголошувати у разі атаки дронів, червоний — за ракетної загрози. Окремо депутати порушили питання вартості послуг таксі.

Один із ключових пунктів — не зупиняти рух зеленої гілки метро під час певних типів тривог. Це мало б дозволити пасажирам безперешкодно діставатися з правого берега на лівий і назад, не залежачи від наземного транспорту, який простоює в укриттях.

Також планують врегулювати тарифи для таксі на час тривог. Мета — щоб перевізники не встановлювали надмірні ціни навіть за поїздки на 2–3 кілометри між берегами Дніпра, які в умовах закритих мостів і зупиненого транспорту стають особливо затребуваними.

Що це означає для пасажирів

Якщо рішення ухвалять, вартість поїздок у години тривог регулюватиметься на рівні уряду, а не визначатиметься лише попитом у застосунках. Пасажири зможуть розраховувати на передбачувану ціну навіть тоді, коли місто фактично паралізоване повітряною атакою.

Крім того, за словами нардепки, влада розглядає можливість обмеження проведення масових заходів з огляду на безпекову ситуацію в столиці.

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