Українські переробники підвищують відпускні ціни на сухе молоко до найвищого рівня за останні роки на тлі активного попиту та вигідної експортної кон'юнктури.

Ціни на квартири в Україні зросли на 20,5% за рік — а тим часом дорожчає й сухе молоко. Українські виробники підвищують відпускні ціни на тлі активного попиту та привабливої ситуації на зовнішніх ринках.

Про це повідомляє аналітичне агентство ІНФАГРО. Вартість сухого знежиреного молока (СЗМ) вже піднялася до одного з найвищих рівнів за останні роки, а восени пропозиція продукції може суттєво скоротитися. Через сезонне зменшення надоїв сировини для сушіння стане менше, тож виробники матимуть ще більше підстав утримувати високі відпускні ціни.

Чому дорожчає сухе молоко

На міжнародному ринку СЗМ продовжує зростати в ціні. Українська продукція на окремих напрямках уже продається значно дорожче, ніж у середині літа. Це робить експорт вигіднішим для переробних підприємств і водночас створює додатковий тиск на внутрішні ціни.

Дешевих пропозицій сухого знежиреного молока на українському ринку стає дедалі менше, а найякісніша продукція дорожчає особливо помітно.

Виробництво скорочується

Одночасно з подорожчанням продукції українські підприємства зменшують випуск СЗМ. У серпні обсяги виробництва знизилися після доволі високих літніх показників. Одна з причин — скорочення обсягів молока, яке переробники можуть спрямовувати на сушіння.

Восени цей фактор стане ще відчутнішим через сезонне зменшення пропозиції сировини. Додатково на виробництво СЗМ впливатиме переорієнтація підприємств на інші молочні продукти, попит на які з боку українських споживачів залишається високим.

Сухе незбиране молоко теж дорожчатиме

Наприкінці літа переробні підприємства дещо наростили випуск сухого незбираного молока, однак цей тренд, за прогнозами, довго не триватиме. Восени випуск продукції, ймовірно, знову зменшиться. Підстав для здешевлення немає: ціни на незбиране молоко помітно зросли, а потенційна експортна вартість української продукції вже перевищує літні показники.

Водночас значного стрибка експорту може не статися — внутрішній ринок залишається достатньо містким, тому частина продукції може залишатися в Україні.

Що буде з цінами восени

Поєднання обмеженої пропозиції, дорожчої сировини та високого попиту створює передумови для подальшого підвищення вартості сухого молока. Найімовірніше, восени українські виробники продовжать переглядати ціни в бік збільшення. Особливо це стосуватиметься сухого незбираного молока та якісного СЗМ.

Для внутрішнього ринку це означає, що дешевших пропозицій найближчим часом може стати ще менше, а ціни на молочну продукцію залишатимуться під тиском вартості сировини та експортної кон'юнктури. Раніше Finteco повідомляло, що молочні продукти в Україні можуть подорожчати на чверть.

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