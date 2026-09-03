Швидкі мариновані помідори із пікантною зеленню та часником — простий рецепт закуски, яка готується всього за добу і зникає зі столу першою.

Прості рецепти закусок виручають на кожен день, а швидкі мариновані помідори із зеленню та часником готуються всього за добу. Написала у себе в Instagram українська кухар Катерина Данільченко.

Що знадобиться для закуски

Найкраще обирати пружні, м'ясисті помідори сорту «сливка» — вони чудово тримають форму та ідеально підходять для фарширування.

Інгредієнти

Помідори (сорт «сливка») — 2 кг

Свіжа петрушка — 1 великий пучок

Свіжий кріп — 1 великий пучок

Часник — 7–8 зубчиків

Для маринаду (на 1,5 літра води):

Сіль — 3 столові ложки

Цукор — 6 столових ложок

Оцет (9%) — 5 столових ложок

Чорний перець горошком, духмяний перець, лавровий лист — за смаком

Як готувати покроково

Спершу підготуйте начинку: ретельно промийте та просушіть зелень, дрібно наріжте кріп і петрушку, а часник пропустіть через прес або дуже дрібно посічіть ножем. Змішайте все в зручній мисці.

Помийте помідори та зробіть на кожному глибокий надріз навхрест або розріжте вздовж навпіл, не доходячи до кінця, щоб він розкривався, як книжка.

Обережно розкрийте кожен надрізаний помідор і щедро наповніть його сумішшю зелені та часнику. Щільно складіть фаршировані овочі в глибоку каструлю, контейнер або чисті банки.

Для маринаду налийте в каструлю 1,5 літра води, додайте сіль, цукор та вибрані спеції. Доведіть рідину до кипіння і проваріть одну-дві хвилини, щоб кристали повністю розчинилися. Зніміть маринад з вогню й одразу влийте оцет.

Гарячим, але не вируючим маринадом обережно залийте помідори так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Залиште їх за кімнатної температури до повного охолодження, а потім відправте в холодильник.

Уже за добу ви отримаєте неймовірно смачну закуску, яка ідеально доповнить м'ясні страви, гарніри або стане самостійним хітом застілля.

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