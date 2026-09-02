Пісний рецепт перцю, фаршированого гречкою та грибами, від української кулінарки — ситна страва без м'яса, що багата на клітковину й рослинний білок, але не створює відчуття важкості.

Рецепт фрикадельок у вершковому соусі — лише один приклад того, як прості продукти перетворюються на справжню родинну страву. Цього разу ділимося рецептом перцю, фаршированого гречкою та грибами, від української кулінарки: страва поживна, багата на клітковину й рослинний білок, але не важка для шлунка.

Інгредієнти

Для приготування знадобляться: 6–8 болгарських перців середнього розміру, 200 г гречаної крупи, 350–400 г печериць (можна взяти лісові гриби), 1 велика цибулина, 1 морквина, 2–3 столові ложки томатної пасти, близько 400 мл овочевого бульйону або води, 2–3 столові ложки олії, сіль і чорний мелений перець на смак. За бажанням додають зубчик часнику та зелень кропу чи петрушки.

Як приготувати начинку

Гречку промивають, заливають окропом у пропорції 1:2, солять і варять до готовності — приблизно 15–20 хвилин. Цибулю дрібно нарізають, моркву натирають на тертці, гриби ріжуть кубиками або пластинками. На розігрітій олії спершу пасерують цибулю до прозорості, потім додають моркву й гриби та смажать 7–10 хвилин, поки не випарується зайва рідина. Наприкінці засмажку солять, перчать і з'єднують із гречкою.

Фарширування та тушкування

У перців зрізають верхівку з хвостиком, вичищають насіння і перетинки, промивають. Підготовлені перці наповнюють гречано-грибною начинкою — не надто щільно, щоб крупа не висипалась. Викладають їх у каструлю чи сотейник, заливають томатною пастою, розведеною в овочевому бульйоні, накривають кришкою і тушкують на малому вогні 30–40 хвилин до м'якості.

Готову страву подають гарячою, посипавши свіжою зеленню. Вона смакує і одразу після приготування, і наступного дня, коли начинка стає ще ароматнішою.

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