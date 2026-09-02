Рецепт вінегрету без майонезу ми вже публікували — а грецький салат готується ще швидше і без жодного варіння: свіжі овочі, фета та оливки просто з'єднуються з домашньою заправкою.
Грецький салат — це класика середземноморської кухні, яку люблять за яскравий смак і мінімум зусиль. У цьому рецепті немає листя салату — лише соковиті помідори, огірки, цибуля, солодкий перець, фета та оливки каламата, заправлені ароматною олійно-оцтовою заправкою. Головна відмінність цього варіанту від суворо автентичного грецького — фета порізана кубиками, а не покладена одним шматком, і заправка на основі оцту, а не чиста олія. Завдяки цьому смак виходить яскравішим, а їсти салат зручніше.
Інгредієнти для грецького салату
- 3 середні помідори (розміром із тенісний м'яч)
- 4 маленькі огірки (ліванські/персидські), приблизно по 20 см кожен
- ½ маленької червоної цибулини
- 1 маленький зелений солодкий перець
- 250 г фети (одним куском)
- 125 г чорних оливок каламата
- 1 ч. л. сушеного орегано
Для заправки:
- 1 зубчик часнику, дрібно нарізаний
- 1 ч. л. сушеного орегано
- ¼ ч. л. солі
- свіжомелений чорний перець за смаком
- 3 ст. л. (близько 45 мл) червоного винного оцту
- 6 ст. л. (близько 90 мл) оливкової олії extra virgin
Як приготувати грецький салат: покроково
Спочатку зробіть заправку: усі інгредієнти для неї покладіть у банку з кришкою і добре збовтайте. Дайте заправці постояти хвилин 20, щоб смаки розкрилися.
Кожен помідор розріжте на 6 часточок, а кожну часточку — ще на 3-4 шматочки. Якщо помідори дуже водянисті, ложкою вийміть насіння з надлишком соку.
Огірки наріжте кружечками завтовшки приблизно 0,5 см. Якщо огірки товсті, спочатку розріжте їх навпіл вздовж, а потім на півкружечки.
Цибулю очистіть і дрібно наріжте кільцями або півкільцями.
Перець наріжте короткою соломкою.
Фету поріжте кубиками приблизно 1×1 см.
У великій мисці з'єднайте помідори, огірки, цибулю, фету та оливки, присипте орегано і залийте заправкою. Обережно перемішайте і подавайте грецький салат одразу.
Подавати салат краще відразу після приготування, поки овочі свіжі й хрусткі — якщо він постоїть, помідори і огірки дадуть багато соку. Якщо гострота сирої цибулі здається надмірною, заздалегідь замочіть її у холодній воді хвилин на 15 — смак стане м'якшим. Для салату варто брати справді якісні оливки каламата — щільні, темні, майже чорні, вони роблять смак набагато яскравішим.
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