Грецький салат — один із найпростіших і найсвіжіших рецептів, який готується без складної нарізки за лічені хвилини.

Рецепт вінегрету без майонезу ми вже публікували — а грецький салат готується ще швидше і без жодного варіння: свіжі овочі, фета та оливки просто з'єднуються з домашньою заправкою.

Грецький салат — це класика середземноморської кухні, яку люблять за яскравий смак і мінімум зусиль. У цьому рецепті немає листя салату — лише соковиті помідори, огірки, цибуля, солодкий перець, фета та оливки каламата, заправлені ароматною олійно-оцтовою заправкою. Головна відмінність цього варіанту від суворо автентичного грецького — фета порізана кубиками, а не покладена одним шматком, і заправка на основі оцту, а не чиста олія. Завдяки цьому смак виходить яскравішим, а їсти салат зручніше.

Інгредієнти для грецького салату

3 середні помідори (розміром із тенісний м'яч)

4 маленькі огірки (ліванські/персидські), приблизно по 20 см кожен

½ маленької червоної цибулини

1 маленький зелений солодкий перець

250 г фети (одним куском)

125 г чорних оливок каламата

1 ч. л. сушеного орегано

Для заправки:

1 зубчик часнику, дрібно нарізаний

1 ч. л. сушеного орегано

¼ ч. л. солі

свіжомелений чорний перець за смаком

3 ст. л. (близько 45 мл) червоного винного оцту

6 ст. л. (близько 90 мл) оливкової олії extra virgin

Як приготувати грецький салат: покроково

Спочатку зробіть заправку: усі інгредієнти для неї покладіть у банку з кришкою і добре збовтайте. Дайте заправці постояти хвилин 20, щоб смаки розкрилися.

Кожен помідор розріжте на 6 часточок, а кожну часточку — ще на 3-4 шматочки. Якщо помідори дуже водянисті, ложкою вийміть насіння з надлишком соку.

Огірки наріжте кружечками завтовшки приблизно 0,5 см. Якщо огірки товсті, спочатку розріжте їх навпіл вздовж, а потім на півкружечки.

Цибулю очистіть і дрібно наріжте кільцями або півкільцями.

Перець наріжте короткою соломкою.

Фету поріжте кубиками приблизно 1×1 см.

У великій мисці з'єднайте помідори, огірки, цибулю, фету та оливки, присипте орегано і залийте заправкою. Обережно перемішайте і подавайте грецький салат одразу.

Подавати салат краще відразу після приготування, поки овочі свіжі й хрусткі — якщо він постоїть, помідори і огірки дадуть багато соку. Якщо гострота сирої цибулі здається надмірною, заздалегідь замочіть її у холодній воді хвилин на 15 — смак стане м'якшим. Для салату варто брати справді якісні оливки каламата — щільні, темні, майже чорні, вони роблять смак набагато яскравішим.

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