У липні 2026 року у Волинській області різко подорожчали послуги водопостачання та каналізації: тариф на воду зріс на 50,4%, а на каналізацію — на 47,5%. Дані оприлюднило Управління статистики у Волинській області.

Подорожчання води у Волинській області у липні прискорилося: вартість послуг водопостачання зросла на 50,4%, а каналізації — на 47,5% порівняно з червнем.

Про це інформує видання «Волинь UA» з посиланням на Управління статистики у Волинській області. У зведенні за липень 2026 року саме вода та каналізація стали лідерами подорожчання серед комунальних послуг регіону.

Загалом плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на Волині зросла на 2,9%. Це відбулося саме за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію, тоді як інші складові комунального кошика додали значно менше.

Споживчі ціни в області в липні порівняно з червнем зросли на 1,0%, а від початку року — на 6,6%. Для порівняння, в Україні загалом інфляція за місяць становила 0,3%, а з початку року — 6,0%. Тобто Волинь у липні дорожчала помітно швидше, ніж країна в середньому.

Продукти харчування та безалкогольні напої додали в ціні 0,7%. Найбільше подорожчали соняшникова олія, макаронні вироби, риба та продукти з риби, сметана, фрукти, рис, кисломолочна продукція та м'ясо птиці — від 0,7% до 5,8%. Водночас овочі, яйця, сири, сало та молоко подешевшали на 1,6–4,3%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 2,5%: алкоголь — на 4,6%, тютюн — на 1,1%. Послуги охорони здоров'я зросли на 0,7% через подорожчання амбулаторних послуг на 2,8%, а транспорт додав 0,3% через зростання цін на паливо та мастила.

Що перевірити у платіжці після підвищення тарифів

Якщо сума за воду та каналізацію в платіжці помітно зросла, варто звірити тариф, зазначений у квитанції, з чинним для вашого населеного пункту. Дані про затверджені тарифи можна уточнити безпосередньо у водоканалі або на сайті органу місцевого самоврядування.

Для домогосподарств, які витрачають на комуналку значну частину доходу, доступна субсидія. Її оформлюють через Пенсійний фонд України, Центр надання адміністративних послуг або онлайн через портал «Дія». Потрібні заява, декларація про доходи і витрати, а також дані про склад родини.

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