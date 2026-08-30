Сім шкіл та один дитячий садок у Волинській області не мають власних укриттів. В обласному управлінні освіти розповіли, як саме організують навчальний процес для дітей із цих закладів.

Зміни в школах у Волинській області з 1 вересня торкнуться не лише харчування та оцінювання — окремим закладам доводиться шукати рішення через відсутність укриттів. Як повідомляє Суспільне, сім шкіл та один дитячий садок на Волині не мають власних захисних споруд, однак навчальний процес у них все одно відбудеться.

Загалом у Волинській області функціонує понад тисячу закладів загальної середньої освіти. Більшість із них обладнані укриттями та готові приймати учнів в очному форматі. Водночас частина шкіл досі не має власних бомбосховищ — і для восьми закладів (семи шкіл та одного садочка) це питання залишається невирішеним напередодні 1 вересня.

Як організують навчання для дітей зі шкіл без укриттів

В обласному управлінні освіти й науки Волинської ОДА пояснили: для закладів, які не мають власних захисних споруд, передбачено два основні варіанти. Перший — підвезення дітей до сусідніх шкіл, де укриття є. Другий — запровадження дистанційної форми навчання. Остаточне рішення ухвалює кожен заклад окремо, зважаючи на безпекову ситуацію та логістичні можливості громади.

Водночас у школах, де укриття облаштовані, навчальний процес під час повітряних тривог не припиняється — уроки продовжуються безпосередньо в захисних спорудах. За даними ДСНС, фахівці обстежили 35 закладів освіти обласного підпорядкування щодо стану укриттів та дотримання вимог пожежної безпеки.

Безпека в школах: що ще зроблено

На Волині діють 135 класів безпеки, де дітям в ігровій формі пояснюють правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. Крім того, в закладах освіти області несуть службу 80 інспекторів служби освітньої безпеки. За словами очільника управління освіти й науки Волинської ОДА Романа Поліщука, їхня робота отримує позитивні відгуки від педагогів та батьків.

Що робити батькам, якщо школа дитини без укриття

Батькам учнів, чиї школи потрапили до переліку закладів без укриттів, варто звернутися до адміністрації навчального закладу або місцевого відділу освіти. Там мають надати інформацію про обраний формат навчання: куди саме підвозитимуть дітей або як буде організоване дистанційне навчання. Якщо батьки не готові відпускати дитину до іншої школи, вони мають право обрати сімейну (домашню) форму здобуття освіти, подавши відповідну заяву.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифів на воду у Волинській області: скільки доведеться платити за кубометр.

Також Politeka повідомляла, понад два мільйони збитків: на Волині екоінспектори виявили масову незаконну вирубку лісу.