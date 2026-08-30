Панкейки з тертими яблуками та корицею готуються швидко і виходять надзвичайно пухкими завдяки поєднанню маслянки, соди й розпушувача — ідеальний осінній сніданок для всієї родини.

Рецепт млинців, які не рвуться ми вже публікували — а панкейки готуються за зовсім іншою технологією тіста, хоча теж чудово підходять для затишного сніданку.

Панкейки — це американські товсті оладки на маслянці, які виходять особливо пухкими завдяки поєднанню харчової соди й розпушувача. Цей рецепт панкейків цікавий тим, що в тісто додають тертi зелені яблука та трохи кориці — так звичний сніданок отримує теплий осінній присмак без жодних складних кроків.

Інгредієнти для панкейків

Для приготування панкейків на 6 порцій (приблизно 20 середніх панкейків) знадобиться:

пшеничне борошно — 2 склянки (близько 260 г)

цукор — 2 ст. ложки

розпушувач для тіста — 2 ч. ложки

харчова сода — 1/2 ч. ложки

дрібна сіль — 1/4 ч. ложки

мелена кориця — 1/4 ч. ложки

маслянка (кисломолочний напій) — 2 склянки (близько 480 мл)

яйця великі — 2 шт.

ванільний екстракт — 1 ч. ложка

несолене масло, розтоплене — 3 ст. ложки (близько 45 г)

зелені яблука — 2 шт. (близько 450 г), очищені й грубо потерті (приблизно 2 склянки)

оливкова олія — 2 ст. ложки для смаження, плюс за потреби

Як приготувати панкейки з яблуками: покроково

У великій мисці змішайте всі сухі інгредієнти — борошно, цукор, розпушувач, соду, сіль і корицю. Ретельно перемішайте й відставте.

В окремій мисці з'єднайте маслянку, яйця та ванільний екстракт, добре розмішайте до однорідності.

Влийте вологі інгредієнти до сухих і перемішайте лише до зволоження. Продовжуючи помішувати, додайте розтоплене масло, а наприкінці вмішайте тертi яблука. Тісто для панкейків має залишитися грудкуватим — не перемішуйте його занадто довго, інакше панкейки вийдуть щільними.

Розігрійте велику важку сковороду з антипригарним покриттям на середньо-слабкому вогні (або жарочну поверхню до 160-175°C) і додайте 2 столові ложки олії.

Викладайте тісто порціями приблизно по 60 мл (чверть склянки) на сковороду. Смажте панкейки по 2-3 хвилини з кожного боку — перевертайте, коли на поверхні з'являться і почнуть лопатися бульбашки, а низ стане золотистим. Якщо панкейки надто швидко підгоряють, зменшіть вогонь.

Готові панкейки можна тримати теплими у духовці, розігрітій до 93°C, до 45 хвилин перед подачею.

Подавайте панкейки теплими, политими кленовим сиропом або медом, із карамелізованими яблуками, вершковим маслом чи грецьким йогуртом. Готові панкейки можна зберігати в холодильнику в закритому контейнері 2-3 дні або заморозити на строк до 2 місяців — просто розігрійте їх на сковороді чи в тостері перед подачею.

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