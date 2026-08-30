Сирники — це пишні сирні оладки, які готуються швидко і з’їдаються ще швидше, а секрет цього рецепта — добре відтиснутий сир та манна крупа, яка додає текстури.

Рецепт пишних панкейків на сніданок ми вже публікували — а сирники готуються за геть іншим принципом, адже основою тут є сир (творог), а не тісто на молоці.

Сирники — традиційна страва, популярна на сніданок або як легкий десерт. Вони багаті на білок завдяки сиру, готуються швидко і з'їдаються ще швидше. Цей рецепт цікавий тим, що для текстури тут використовують манну крупу — вона надає сирникам більш вираженого сирного смаку, а не звичну "оладкову" структуру, як з борошном. Ще один важливий момент — сир перед приготуванням обов'язково відтискають від сироватки, саме це і є секрет пишних сирників, які тримають форму і не розповзаються на сковороді.

Інгредієнти для сирників

сир кисломолочний (творог), добре відтиснутий від сироватки — приблизно 850 г

яйця великі — 2 шт.

цукор гранульований — приблизно 50 г (1/4 склянки)

манна крупа або пшеничне борошно — приблизно 35-40 г (1/4 склянки); можна взяти половину одного і половину іншого, щоб отримати найкраще з двох варіантів

ванільний екстракт — 1 ч. л. (не обов'язково, але додає приємного аромату)

додатково: борошно для обваляння, олія та/або масло для смаження

Як приготувати сирники: покроково

З'єднайте сир, яйця, цукор, манну крупу (або борошно) та ванільний екстракт в одній мисці. Перемішайте вилкою або міксером з насадкою-лопаткою до однорідності. Маса вийде досить липкою — це нормально, так і має бути.

Формування: наберіть порцію сирної маси великою ложкою (наприклад, для мороженого) і викладіть у тарілку з борошном. Скачайте в кульку, а потім розплющіть у пиріжок товщиною близько 2 см, обваляйте з усіх боків у борошні, щоб маса не липла до рук. Альтернативний спосіб — сформувати з усієї маси один довгий валик, порізати на 12 однакових шматочків і кожен обваляти в борошні та сплюснути.

Порада для ідеальної форми: покладіть сплюснутий сирник на добре посипану борошном поверхню, накрийте склянкою і швидко покрутіть — так боки виходять рівними та акуратними.

Розігрійте сковороду з кількома столовими ложками олії та/або масла на середньому вогні. Обсмажуйте сирники партіями до глибокого золотистого кольору з обох боків, додаючи олію чи масло за потреби, щоб сир не прилипав до сковороди.

Подавайте сирники теплими — зі підсолодженою сметаною, джемом або свіжими ягодами.

Сирники можна подавати по-різному: з джемом, цукровою пудрою, свіжими ягодами (малина, чорниця, полуниця), сметаною чи навіть шоколадною пастою або сиропом. Автор рецепту зазначає: манна крупа надає сирникам більш вираженого сирного смаку і щільнішої текстури, тоді як пшеничне борошно робить їх більш "оладковими" і менш сирними — варто спробувати обидва варіанти й обрати свій улюблений.

Раніше Politeka повідомляла, рецепт борщу, який завжди виходить яскравим.

Також Politeka писала, простий рецепт лазаньї у вигляді рулетиків.