Військовослужбовці, які хочуть перейти на мотиваційний контракт, ризикують втратити вже відслужений строк — відлік за новим договором розпочнеться з нуля. У Силах оборони України пояснили, як цього уникнути та гарантовано отримати відстрочку після звільнення.

Мотиваційний контракт від Міноборони став альтернативою для військовослужбовців, однак перехід на новий договір має вагомий нюанс. У прес-службі Сил оборони України роз'яснили, що відбувається з уже відслуженим строком під час переоформлення.

За експериментальною постановою уряду військовослужбовці мають право переукласти контракт на мотиваційних умовах. Проте механізм працює не так, як багато хто очікує: підписати новий договір лише на залишок строку за попереднім контрактом неможливо.

Строк, який військовослужбовець уже відслужив за старим договором, жодним чином не враховується в новому документі. Фактично це означає, що служба за мотиваційним контрактом розпочнеться з нуля — увесь попередній стаж «обнуляється».

Як не втратити військовий стаж і отримати відстрочку

Законодавство пропонує альтернативний варіант для тих, хто хоче звільнитися вчасно й отримати законний відпочинок. Якщо офіцер або представник іншої категорії уклав контракт ще до запровадження нововведень у період дії воєнного стану, він не зобов'язаний його перепідписувати.

Натомість людина має повне право продовжити службу на попередніх умовах. Після успішного завершення такого контракту військовослужбовець може офіційно звільнитися зі Збройних сил.

У такому випадку держава гарантує відстрочку від мобілізації тривалістю рівно шість місяців. Проте цей базовий строк може збільшуватися: для учасників бойових дій за кожні тридцять днів, проведених безпосередньо на передовій, до піврічної відстрочки додатково додається ще один місяць відпочинку.

Чи можна оформити бронювання після контракту

Нерідко військові після завершення контракту хочуть влаштуватися на роботу, де передбачене бронювання. Однак оформити його одразу після контракту неможливо — дія відстрочки забороняє бронювати людину. Спочатку треба дочекатися завершення періоду відстрочки, і лише після цього можна претендувати на бронювання за місцем працевлаштування.

У Міноборони також пояснили, чи скасують відстрочки контрактникам у разі форс-мажорних обставин. Зокрема, чи вплине прорив фронту на обіцяні відстрочки від мобілізації після контракту — ці деталі наразі опрацьовуються.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прес-службу Сил оборони України, військовослужбовцям варто уважно зважити всі аргументи перед тим, як ухвалювати рішення про перехід на мотиваційний контракт.

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