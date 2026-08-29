У Запоріжжі через постійні ремонти водопровідних мереж мешканці часто стикаються з перебоями водопостачання. Розповідаємо, які прості методи допоможуть очистити воду в домашніх умовах.

Відключення води у Запоріжжі залишається актуальною проблемою для міста — комунальники продовжують ремонтувати та оновлювати зношені ділянки водопровідних мереж. Лише протягом останнього тижня серпня 2026 року фахівці КП «Водоканал» проводили роботи із заміни аварійних труб у Заводському, Дніпровському, Космічному та Хортицькому районах.

Як очистити воду в домашніх умовах: перевірені способи

Через стан мереж, особливості води у Дніпрі та періодичні аварійні ситуації багато запоріжців додатково використовує побутові фільтри або купує доочищену воду в розлив. Водночас існує кілька простих домашніх методів, які допоможуть зменшити ризики, пов'язані із забрудненням води.

Кип'ятіння

Це один із найпростіших способів знезараження води від більшості мікроорганізмів. Воду необхідно довести до активного кипіння, після чого дати їй охолонути без збовтування осаду на дні. Проте важливо пам'ятати: кип'ятіння знезаражує воду від багатьох бактерій та вірусів, але не видаляє солі важких металів, нітрати та інші хімічні забруднювачі.

Відстоювання

Якщо вода каламутна або містить механічні домішки, залиште її в закритій ємності на кілька годин. За цей час частина піску та інших важких частинок осяде на дно. Після цього верхній шар води потрібно обережно перелити в іншу чисту місткість. Однак саме відстоювання не робить воду безпечною для пиття — після нього її все одно необхідно знезаразити.

Активоване вугілля

Активоване вугілля може частково зменшити неприємний запах і присмак води та затримати деякі органічні домішки. Для цього потовчіть кілька таблеток вугілля, загорніть їх у марлю чи вату і профільтруйте воду через цей саморобний шар. Проте такий фільтр не гарантує видалення небезпечних хімічних речовин і не замінює повноцінного знезараження.

Спеціальні таблетки

В аптеках доступні спеціальні засоби для швидкого знезараження води з активним хлором або іонами срібла — «Акватабс», «Пантоцид» тощо. Їх необхідно застосовувати винятково відповідно до інструкції виробника, оскільки дозування та час очікування залежать від конкретного препарату й об'єму води. Одна таблетка зазвичай очищує 1–5 літрів води за 30–60 хвилин.

Чи можна зробити питною дощову або річкову воду

У разі тривалої відсутності централізованого водопостачання річкова або дощова вода може розглядатися лише як аварійне джерело. Як повідомляє портал «Акцент», така вода може містити бактерії, віруси, хімічні речовини, продукти стоків, паливо, важкі метали. Звичайне кип'ятіння чи саморобний фільтр не здатні видалити всі такі речовини.

Якщо іншої води немає, підготовку річкової води можна провести у кілька етапів:

Відстоювання та груба фільтрація: налийте воду у чисту велику місткість і дайте їй постояти кілька годин. Бруд осяде на дно. Акуратно злийте верхній чистий шар і пропустіть через лійку з марлею або бавовняною тканиною.

налийте воду у чисту велику місткість і дайте їй постояти кілька годин. Бруд осяде на дно. Акуратно злийте верхній чистий шар і пропустіть через лійку з марлею або бавовняною тканиною. Абсорбція: для покращення запаху та смаку використайте активоване вугілля або сертифікований побутовий фільтр.

для покращення запаху та смаку використайте активоване вугілля або сертифікований побутовий фільтр. Знезараження: обов'язковий фінальний етап — тривале кип'ятіння (не менше 10–15 хвилин) або спеціальні таблетки.

Як зробити вугільний фільтр власноруч

Візьміть пластикову пляшку, зріжте дно. У кришці зробіть кілька отворів. На дно шийки покладіть вату або тканину, а зверху насипте товстий шар подрібненого активованого вугілля (можна звичайні аптечні таблетки). Пропустіть воду через цей саморобний фільтр — вугілля вбере хімічні домішки та прибере неприємний запах.

Екстрені методи знезараження

Якщо немає газу чи електрики, а спеціальних таблеток під рукою немає, можна скористатися аптечним йодом. На 1 літр води додайте 3–5 крапель 5% спиртового розчину йоду, добре перемішайте і зачекайте щонайменше 30 хвилин. Вода матиме специфічний присмак, але буде безпечною від мікробів. Водночас використовувати цей метод без крайньої необхідності не варто: неправильне дозування може бути небезпечним, а для людей із захворюваннями щитоподібної залози — має додаткові ризики.

У домашніх умовах можна зменшити частину ризиків, пов'язаних із забрудненням води, однак жоден простий домашній метод не гарантує видалення всіх можливих хімічних домішок. Якщо походження або безпечність води викликає сумніви, для пиття краще використовувати бутильовану воду або воду з офіційно визначених і перевірених джерел.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Запоріжжі 27 та 28 серпня: які вулиці залишаться без електрики на весь день.

Також Politeka повідомляла, відключення води у Запоріжжі 25 серпня: у водоканалі назвали, які вулиці залишилися без водопостачання.