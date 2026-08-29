На Рівненщині 30 евакуйованих із прифронтових громад Донеччини — переважно зі Слов'янська та Краматорська — отримали постевакуаційний супровід. Людям допомагають із житлом, документами, послугами та необхідними речами.

Гуманітарна допомога у Рівненській області для переселенців продовжує розширюватися. Ще 30 евакуйованих із прифронтових громад Донеччини — переважно жителів Слов'янська та Краматорська — пройшли постевакуаційний супровід у стабілізаційному центрі.

Про це повідомили в Рівненській ОДА. Супровід реалізує команда громадської організації «Центр Інтеграції» у партнерстві з обласною державною адміністрацією за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Серед тих, хто нещодавно скористався допомогою, — Марина Іванівна зі Слов'янська. Через постійні обстріли та погіршення безпекової ситуації жінка була змушена залишити рідне місто, і це була вже не перша її евакуація. Після приїзду на Рівненщину вона отримала допомогу у стабілізаційному центрі: там визначили, що потрібно для подальшого облаштування, і допомогли переїхати до подруги, яка також евакуювалася зі Слов'янська.

Що входить у постевакуаційний супровід

Після евакуації людям часто потрібне більше, ніж просто місце для ночівлі. Комусь необхідно відновити документи чи отримати доступ до послуг, комусь — психологічна підтримка, засоби реабілітації або допомога з облаштуванням нового житла. Тому супровід не завершується після приїзду: для кожної людини команда визначає індивідуальний маршрут відповідно до її потреб і життєвих обставин.

Підтримка може тривати й після переселення. Якщо потрібно, людям допомагають із побутовою технікою та іншими необхідними речами, які дозволяють швидше налагодити побут на новому місці.

Як отримати підтримку або запропонувати житло

Щоб у тих, хто евакуюється, було більше можливостей знайти окреме житло, організатори продовжують шукати власників будинків і квартир, готових запропонувати їх для користування чи оренди. Якщо у вас є житло, яке зараз не використовується, можна заповнити коротку анкету, після чого представники «Центру Інтеграції» зв'яжуться з вами та уточнять деталі. Контактний телефон: +38 098 385 03 07.

Проєкт «Підтримка інтеграції вразливих категорій нещодавно прибулих переміщених осіб з метою запобігання вторинному переміщенню» покликаний допомогти тим, хто щойно залишив небезпечні території, не залишитися без даху над головою та підтримки на новому місці.

Раніше Politeka повідомляла, у Рівненській області сталося подорожчання проїзду.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Рівненській області 22 серпня.