У Вінниці вартість оренди однокімнатної квартири в центрі практично дорівнює середній зарплаті після сплати податків — 22 000 гривень проти 22 100. Журналісти порівняли ціни та доходи у містах-побратимах і показали, наскільки доступнішим є житло для мешканців Польщі, Литви, Латвії та Туреччини.

Тарифи на комунальні послуги у Вінниці продовжують зростати, але чи не найбільшим фінансовим викликом для містян залишається оренда житла. Як повідомляє видання "20 хвилин", журналісти порівняли вартість проживання у Вінниці та її містах-побратимах — і отримані цифри змушують замислитися про реальну доступність житла.

Для порівняння взяли сім міст: Вінницю (Україна), Кельце та Люблін (Польща), Бурсу (Туреччина), Паневежис (Литва), Вентспілс (Латвія) і Руставі (Сакартвело). Оцінювали основні щомісячні витрати: оренду однокімнатної квартири в центрі, комунальні послуги, харчування (недорогий обід у закладі), громадський транспорт, пальне, мобільний зв'язок і домашній інтернет. А головне — порівняли ці витрати із середньою зарплатою після сплати податків у кожному місті.

Найдешевшою оренда однокімнатної квартири виявилася у Вентспілсі — 11 400 гривень, у Руставі — 12 000 гривень. У Вінниці цей показник становить 22 000 гривень, що дорожче, ніж у Бурсі (18 000 гривень) та Паневежисі (19 500 гривень). Найдорожча оренда — у польських містах: 33 400 гривень у Кельце та 32 900 гривень у Любліні.

Комyнальні послуги у Вінниці обходяться в середньому 3 000 гривень на місяць — це справді набагато дешевше, ніж у Любліні (14 000), Вентспілсі (12 200) чи Кельце (10 900). Втім, громадський транспорт у Вінниці коштує 25 гривень за поїздку — дешевше лише в Руставі (15 гривень), тоді як у решті міст ціна коливається від 36 до 53 гривень. Обід у закладі для вінничан — 250 гривень, що також найнижчий показник серед усіх порівнюваних міст.

Але справжня картина відкривається, коли зіставити ці цифри з доходами. Середня зарплата після податків у Вінниці — 22 100 гривень. У Любліні вона становить 69 900 гривень, у Паневежисі — 63 300, у Кельце — 63 200. Тобто вінничанин, винаймаючи однокімнатну квартиру в центрі за 22 000 гривень, віддає за житло практично всю свою зарплату. Натомість мешканець Любліна за оренду в 32 900 гривень платить менше половини свого доходу.

За розрахунками журналістів, саме через низькі доходи різниця у вартості товарів і послуг не перетворюється для вінничан на вищу купівельну спроможність. Нижчі ціни не означають, що жити дешевше, коли зарплата в кілька разів менша. Особливо гостро це відчувається на ринку оренди житла, де розрив між вартістю квартири та доходами є одним із найбільших серед порівнюваних міст.

Як порахувати свої витрати на житло

Аналітики радять орієнтуватися на просте правило: витрати на оренду житла не мають перевищувати 30% щомісячного доходу. Якщо цей показник вищий, варто розглянути варіанти: або шукати житло в іншому районі, або домовлятися про підвищення зарплати. У Вінниці, за даними порівняння, середньостатистичний мешканець витрачає на оренду майже 100% зарплати, що свідчить про серйозний дисбаланс на ринку.

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