Помилка в трудовій книжці не завжди означає втрату права на пільгову пенсію — довести спеціальний стаж можна навіть без потрібних записів у документах, пояснила юристка.

Пенсійні питання в Україні не втрачають актуальності — Пенсійний фонд може відмовити в зарахуванні пільгового стажу навіть через, здавалося б, незначну помилку в оформленні трудової книжки. Однак це не вирок: довести право на пільгову пенсію можна іншими способами.

Як повідомляє РБК-Україна, юристка з перерахунку пенсій ЮК «Приходько та партнери» Альона Чмона пояснила, чому Пенсійний фонд відмовляється зараховувати пільговий стаж і що робити в такій ситуації.

Чому ПФУ може не зарахувати пільговий стаж

За словами юристки, Пенсійний фонд може відмовити, якщо в трудовій книжці виявили одну з таких проблем: назва посади не відповідає назві у Списку пільгових професій, відсутній запис про атестацію робочих місць, немає номера наказу, є неточність у даті, неправильно зазначена назва підприємства або запис оформлений із порушеннями.

При цьому юристка наголосила: важливо розрізняти власне помилку в оформленні документа і відсутність самого права на пільговий стаж. Якщо людина фактично виконувала роботу, яка дає право на пільгову пенсію, цей факт можна підтвердити не лише трудовою книжкою.

Уточнююча довідка — основний інструмент підтвердження

«Якщо в трудовій книжці відсутні відомості, які визначають право особи на пенсію на пільгових умовах, спеціальний стаж може підтверджуватися уточнюючою довідкою підприємства, установи, організації або їх правонаступника», — зазначила Чмона.

Ця норма закріплена в пункті 20 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637. У довідці має бути: періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; відповідний розділ, підрозділ, пункт та найменування Списку; первинні документи, на підставі яких видана довідка.

Верховний Суд також звертав увагу — уточнюючі довідки потрібні саме тоді, коли в трудовій книжці немає відомостей, які визначають право на пільгову пенсію. Це не спосіб замінити трудову книжку, а передбачений законодавством механізм підтвердження тих відомостей, яких у ній бракує.

Довідка ОК-5 і дані персоніфікованого обліку

Ще одним важливим доказом у спорах щодо пільгового стажу є довідка ОК-5. Вона формується на основі даних персоніфікованого обліку — звітності, яку подає роботодавець. «Особливо важливо, що інформація про спеціальний стаж у Реєстрі застрахованих осіб не виникає автоматично лише на підставі заяви працівника», — пояснила юристка.

Саме роботодавець, подаючи звітність на своїх працівників, зазначає коди спеціального стажу, які підтверджують право людини на пільгове пенсійне забезпечення. Ці відомості потрапляють до Реєстру застрахованих осіб, а потім відображаються в довідці ОК-5.

Що робити, якщо підприємство ліквідоване

Складніша ситуація — коли підприємство, на якому людина працювала, вже ліквідоване, а потрібні документи не збереглися. «Однак ліквідація підприємства сама по собі не є підставою для того, щоб людина втратила право на врахування відповідного періоду роботи при призначенні пенсії», — наголосила Чмона.

Для таких випадків діє окремий порядок підтвердження стажу, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року № 18-1. «Коли документи про стаж відсутні через ліквідацію підприємства або з інших причин, стаж може підтверджуватися на підставі показань свідків», — розповіла юристка.

Як діяти, якщо ПФУ відмовив у пільговій пенсії

Якщо ви отримали відмову від Пенсійного фонду через помилки в трудовій книжці, алгоритм дій такий: по-перше, зверніться до підприємства (або його правонаступника) по уточнюючу довідку; по-друге, отримайте довідку ОК-5 через вебпортал ПФУ або в сервісному центрі; по-третє, якщо підприємство ліквідоване — зберіть показання свідків (колишніх колег) для підтвердження стажу. З цими документами можна повторно звернутися до Пенсійного фонду або, в разі повторної відмови, оскаржити рішення в судовому порядку.

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