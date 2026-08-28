Особи, звільнені з військової служби, мають право на пенсійне забезпечення за окремим законом № 2262-XII. У Пенсійному фонді пояснили, що відбувається з виплатами, коли військовий пенсіонер знову йде служити під час мобілізації, та за яких умов призначають пенсію за вислугу років.

Пенсійне забезпечення військових в Україні має окремі правила, які визначає закон № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». У Пенсійному фонді (ПФУ) пояснили, що відбувається з виплатами, коли військового пенсіонера знову призивають на службу під час мобілізації, — про це йдеться в матеріалі «Фактів ICTV».

Чи виплачують пенсію військовому під час служби

За загальним правилом пенсію призначають і виплачують лише після звільнення людини зі служби. Якщо ж пенсіонер після цього знову вступає на військову службу або йде працювати до окремих силових структур, виплату пенсії на період служби припиняють.

Це стосується повторного вступу до Збройних сил України та інших військових формувань, а також до Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, Служби судової охорони, органів цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби. Після нового звільнення пенсію поновлюють уже з урахуванням загальної вислуги років.

Виняток для мобілізованих: пенсію продовжують платити

Однак для тих, кого повернули на службу в особливий період, діє важливий виняток. Якщо пенсіонера призвали під час мобілізації, прийняли на військову службу за контрактом або на службу цивільного захисту на період дії особливого періоду, пенсію продовжують виплачувати під час служби.

Після звільнення додаткову вислугу років за цей період враховують під час визначення розміру пенсії. Якщо після перерахунку сума виявиться меншою, ніж людина отримувала до повторного призову, їй виплачуватимуть попередній розмір пенсії.

Пенсія за вислугу років: хто має право

Один із основних видів виплат для військовослужбовців — пенсія за вислугу років. Її умови визначає стаття 12 закону № 2262. Право на таку пенсію незалежно від віку мають військовослужбовці, які на день звільнення мають 25 календарних років вислуги або більше.

Є й друга підстава: пенсію за вислугу років можуть призначити військовому, який на момент звільнення досяг 45 років, має не менш як 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців становить військова служба. Розмір такої пенсії визначають за правилами статті 13 закону № 2262.

Пенсія у разі втрати годувальника

Окремо закон № 2262 передбачає пенсію для членів сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника. За статтею 50 закону така пенсія призначається з дня виникнення права на неї.

Для батьків або дружини (чоловіка) відлік починається з дня звернення за призначенням. Якщо людина звернулася несвоєчасно, виплату за минулий період можуть призначити з дня виникнення права, але не більш як за 12 місяців до дня звернення.

Як поновити пенсію після звільнення

Щоб поновити виплату після нового звільнення зі служби, потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. Фахівці перерахують пенсію з урахуванням додаткової вислуги, і якщо новий розрахунок виявиться меншим за попередній, збережуть раніше встановлений розмір.

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