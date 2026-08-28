Яблучний пиріг за цим рецептом готують без другого шару тіста — замість нього кладуть хрустку горіхову крамбл-посипку, і десерт виходить ще смачнішим та ароматнішим.

Тертий пиріг з яблуками ми вже публікували — а яблучний пиріг за цим рецептом готується інакше: замість другого шару тіста його вкривають хрусткою крамбл-посипкою з горіхами.

Яблучний пиріг — один з найпопулярніших десертів на святковому столі, і не дарма: соковита яблучна начинка з корицею у поєднанні з хрустким тістом подобається практично всім. Ця версія — своєрідний гібрид класичного яблучного пирога та яблучного крамблу: замінюємо верхній шар тіста ароматною розсипчастою посипкою з маслом, цукром і горіхами. Виходить ще смачніше, а готувати навіть простіше, ніж плести решітку з тіста.

Інгредієнти для яблучного пирога

Для основи та начинки:

тісто для пирога — 1 шар (половина порції звичного пісочного тіста), під форму діаметром 23 см;

яблука — близько 1 кг (приблизно 6 середніх яблук кисло-солодкого сорту, на кшталт грені сміт), або 7 склянок нарізаних скибочок;

кориця — 1 ч. л.;

масло вершкове несолене — 113 г;

борошно пшеничне — 3 ст. л. (близько 24 г);

вода — 60 мл (1/4 склянки);

цукор білий — 200 г (1 склянка).

Для крамбл-посипки:

борошно пшеничне — 120 г (1 склянка);

цукор коричневий — 50 г (1/4 склянки, трохи утрамбований);

цукор білий — 2 ст. л. (близько 25 г);

кориця — 1/4 ч. л.;

сіль — 1/4 ч. л.;

масло вершкове несолене, м'яке — 113 г;

горіхи пекан подрібнені — 60 г (1/2 склянки).

Горіхи пекан за бажанням можна замінити грецькими горіхами, мигдальними пластівцями, кокосовою стружкою чи насінням гарбуза.

Як приготувати яблучний пиріг: покроково

Розігрійте духовку до 190°C, поставивши одну решітку в нижню частину духовки, а іншу — посередині.

Розкачайте охолоджене тісто на присипаній борошном поверхні у коло діаметром близько 30 см і перекладіть у форму діаметром 23 см. Обріжте зайве тісто по краях і защипніть їх.

Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте скибочками завтовшки приблизно 0,5 см — має вийти близько 7 склянок. Перекладіть у миску та перемішайте з чайною ложкою кориці.

У сотейнику розтопіть масло на середньому вогні, всипте борошно і потримайте на вогні хвилину, постійно збовтуючи. Додайте воду й цукор, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть соус ще 3 хвилини, регулярно помішуючи.

Вилийте гарячий соус на нарізані яблука, перемішайте, щоб скибочки рівномірно вкрилися, і викладіть начинку на тісто у формі.

Для крамбл-посипки змішайте борошно, обидва види цукру, кориці й сіль. Додайте масло і розітріть руками до утворення крихт розміром з горошину, потім вмішайте подрібнені горіхи пекан.

Рівномірно розсипте крамбл-посипку по всій поверхні яблучної начинки.

Випікайте яблучний пиріг без накриття при 190°C протягом 50-60 хвилин (оптимально — 55 хвилин), доки в центрі начинка не прогріється до 79°C, а по краях не з'явиться булькаюча начинка, що проступає крізь посипку. Якщо посипка починає надто швидко темніти, накрийте пиріг фольгою.

Після випічки дайте пирогу охолонути щонайменше годину — це потрібно, щоб начинка застигла і пиріг легше різався на порції.

Подавати яблучний пиріг можна теплим, за кімнатної температури або охолодженим з холодильника — усі варіанти хороші. Для святкового ефекту додайте кульку ванільного морозива, скропіть карамельним соусом або легко збитими вершками. Тісто для пирога можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до 2 днів, крамбл-посипку — до доби, а вже готовий пиріг зберігається в холодильнику до доби, перед подачею його достатньо трохи підігріти в духовці.

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