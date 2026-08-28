Чоловік пройшов військово-лікарську комісію і того ж дня був мобілізований. Він оскаржив дії ТЦК, заявивши про сфальсифіковані дані ВЛК, але програв справу в суді.

Мобілізація в Україні та повноваження ТЦК стали предметом чергового судового розгляду. Суд оцінював ситуацію, коли чоловіка мобілізували того самого дня, коли він пройшов військово-лікарську комісію. Про підсумки справи розповіла «Судово-юридична газета».

Позивач наполягав, що дані ВЛК були сфальсифіковані, і вимагав визнати дії територіального центру комплектування незаконними. Він наголошував, що військово-лікарська комісія та мобілізація відбулися практично в один день, і вважав такий порядок порушенням своїх прав.

Суд став на бік ТЦК і відхилив позов. За українським законодавством саме військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності людини до військової служби. Якщо лікарі дійшли висновку про придатність, центр комплектування має право ухвалити рішення про призов. Сам факт, що ВЛК і мобілізація відбулися в один день, порушенням не є.

Суд не прийняв аргумент про «сфальсифіковані дані» з іншої причини: заява про фальсифікацію має підкріплюватися доказами — медичними документами, висновками експертиз або іншими матеріалами. Самої лише незгоди з рішенням комісії для скасування дій ТЦК недостатньо.

Ця справа окреслює межі повноважень центрів комплектування. ТЦК має право викликати військовозобов'язаного, направляти його на військово-лікарську комісію та — за наявності висновку про придатність — ухвалювати рішення про призов. Оскаржити такі рішення можна, але лише з реальними доказами порушень.

Що робити, якщо не згодні з висновком ВЛК або діями ТЦК

Якщо чоловік не згоден із висновком військово-лікарської комісії, він має право його оскаржити. Для цього можна звернутися до вищої військово-лікарської комісії або піти до суду. Потрібно зібрати медичні документи, що підтверджують стан здоров'я, і копію висновку, який оскаржується.

Рішення та дії ТЦК оскаржують в адміністративному суді. Для цього потрібно фіксувати кожен етап взаємодії з центром комплектування: зберігати повістки, копії рішень і медичних висновків. Саме ці документи стануть доказами, якщо порушення справді були допущені.

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