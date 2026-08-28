Після набуття чинності постановою Кабміну №981 від 29 липня 2026 року консульства перевіряють військово-облікові документи, а чоловіків, яких досі немає в реєстрі «Оберіг», зможуть ставити на облік автоматично — без ВЛК.

Військовий облік для українців за кордоном зазнав суттєвих змін після того, як 8 серпня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів №981. Новий порядок стосується всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються за консульськими послугами, і зобов'язує їх пред'являти військово-обліковий документ в електронній формі.

Як повідомляє видання Relocate.to із посиланням на коментар військового адвоката Романа Лихачова для «Телеграфу», нові правила вже діють, але повноцінний автоматичний обмін даними між системами запрацює не одразу.

Як консульства перевірятимуть військово-облікові документи

Для отримання будь-якої консульської послуги чоловік має показати військово-обліковий документ в електронному вигляді — через застосунок «Резерв+» або у роздрукованому форматі. Для військовозобов'язаних, які перебувають на обліку в СБУ чи розвідувальних органах, діє окремий порядок — їм потрібен паперовий документ.

Консульські працівники перевірятимуть дані через систему «е-Консул», яка взаємодіятиме з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів «Оберіг». Якщо автоматична перевірка технічно недоступна, документ можна перевірити за QR-кодом.

Важливо не плутати дві системи: «Резерв+» — це застосунок, через який громадянин бачить свої військово-облікові дані, а «Оберіг» — державний реєстр, із яким працюють державні органи.

Що буде, якщо чоловіка немає в реєстрі «Оберіг»

Одне з найважливіших нововведень: якщо чоловік звертається за консульською послугою, але інформації про нього немає в реєстрі «Оберіг», його поставлять на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії. Електронний військово-обліковий документ після цього формуватиметься автоматично.

За словами адвоката Романа Лихачова, така ситуація може виникати, наприклад, із громадянами України, які народилися і все життя проживали за кордоном і раніше фізично не ставали на військовий облік в Україні.

Втім, повноцінний автоматичний обмін між «е-Консулом» та «Оберегом» запрацює не одразу. Технічний механізм має запрацювати через шість місяців після набуття чинності постановою — орієнтовно 8 лютого 2027 року. До цього документи перевірятимуть, зокрема, через QR-код.

Чи можуть у консульстві вручити повістку

Автоматична постановка на військовий облік не означає автоматичного вручення повістки. Як пояснив адвокат, якщо чоловіка внесуть до «Оберегу» під час оформлення консульської послуги, це не означає, що безпосередньо в консульстві йому видадуть повістку на ВЛК. Територіальні центри комплектування наразі не надсилають повістки безпосередньо за кордон.

Однак тут виникає інша проблема: українська адреса залишається в державних реєстрах, і людину можуть оголосити в розшук. Саме тому українцям за кордоном важливо перевірити, які контактні й адресні дані фактично містяться у військовому реєстрі.

Водночас саме по собі надсилання повістки на стару адресу ще не означає, що будь-який штраф буде законним. У травні 2026 року апеляційний суд скасував штраф у 17 тисяч гривень, оскільки чоловік завчасно оновив військово-облікові дані та вказав фактичне проживання за кордоном, а ТЦК все одно надіслав повістку за старою українською адресою. Суд визнав, що таку повістку не можна вважати належно направленою.

Які наслідки несплаченого штрафу

Якщо людину законно притягли до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку і штраф залишився несплаченим, наслідки можуть відчуватися навіть під час проживання за кордоном. За схемою, яку описує адвокат, після несплати штрафу справа може потрапити до виконавчої служби, а виконавець — накласти арешт на банківські рахунки людини в Україні.

При цьому порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації — не одне й те саме. Перше тягне за собою адміністративну відповідальність. Кримінальна відповідальність настає за інших юридичних обставин і потребує окремої кваліфікації.

Чи можуть екстрадувати через військовий облік

За адміністративне порушення правил військового обліку механізму екстрадиції не існує. Як пояснює Роман Лихачов, екстрадиція, депортація та міжнародний розшук регулюються міжнародним правом. Адміністративне порушення саме по собі не створює механізму, за яким українця можна було б примусово повернути з Німеччини, Польщі, Канади чи іншої держави.

Інша правова ситуація можлива у кримінальному провадженні. Однак навіть у такому разі міжнародний розшук та екстрадиція не відбуваються автоматично лише через факт перебування військовозобов'язаного за кордоном. Також не варто плутати екстрадицію з депортацією — іноземна держава може мати власні підстави для припинення права людини на перебування, але це регулюється її законодавством.

Чи можна втратити тимчасовий захист у ЄС через військовий облік

Сам по собі український військово-обліковий статус не означає автоматичної втрати тимчасового захисту або дозволу на проживання за кордоном. Проте у 2026 році ситуація стала складнішою для нових заявників у деяких країнах. Окремі держави почали враховувати обставини військового обов'язку або законності виїзду з України під час розгляду нових заяв на захист.

Тому важливо розмежовувати два питання: український військовий облік і право на проживання чи захист у конкретній іноземній державі — це різні юридичні процедури.

Що варто перевірити чоловікам за кордоном уже зараз

Після серпневих змін українцям віком 18–60 років, які живуть за кордоном і планують звертатися до консульства, у першу чергу варто перевірити свій електронний військово-обліковий документ у «Резерв+», актуальність персональних та адресних даних, а також наявність інформації про себе в реєстрі «Оберіг».

Особливої уваги потребує ситуація, коли людина давно проживає за кордоном, але в облікових даних досі фігурує стара українська адреса. Саме такі розбіжності можуть призвести до того, що повістка надсилається в Україну, а про її існування людина дізнається значно пізніше — вже зі штрафом або арештом рахунків.

При цьому сам похід до консульства не означає ані мобілізації, ані вручення повістки, ані примусового повернення в Україну. Нова система насамперед пов'язує надання консульських послуг із перевіркою та актуалізацією військово-облікових даних.

Раніше Politeka повідомляла, військовий облік жінок в Україні: адвокатка розповіла, чи зможуть вони виїхати за кордон.

Також Politeka повідомляла, бронювання від мобілізації в Україні на роботі: юрист пояснив, чи можуть відмовити через облік в іншому ТЦК.