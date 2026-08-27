З 1 вересня 2026 року ціна на газ для побутових споживачів залишиться без змін. Уряд не ухвалював рішень про підвищення, тож тарифи для населення зберігаються на поточному рівні.

Субсидія на газ в Україні залишається важливою підтримкою для мільйонів родин, а сам тариф на блакитне паливо з 1 вересня не зміниться — про це повідомили у компанії «Нафтогаз України». Жодних рішень про підвищення вартості газу для населення уряд не ухвалював.

Яким буде тариф на газ у вересні

Для клієнтів «Нафтогазу» — а це понад 98% українських домогосподарств, більше 12 мільйонів родин — ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр. Цей фіксований тариф діє з 1 травня 2026 року і зберігатиметься до 30 квітня 2027 року.

Чинних споживачів компанія перевела на цей тариф автоматично — додаткових заяв або звернень не потрібно. Нові клієнти можуть обрати його під час підключення до газопостачання.

Скільки коштує газ в інших постачальників

Загалом річні пропозиції українських постачальників для населення варіюються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Таким чином, тариф «Нафтогазу» залишається найнижчим на ринку. Більшість родин навіть не замислюються про зміну постачальника, оскільки державна компанія забезпечує газом практично всю країну.

Як перевірити свій тариф та змінити постачальника

Дізнатися, який саме тариф діє для вашого домогосподарства, можна в особистому кабінеті на сайті вашого постачальника або в платіжці за газ. Якщо ви хочете перейти на обслуговування до «Нафтогазу», потрібно подати заявку через сайт компанії або звернутися до найближчого центру обслуговування клієнтів.

Для переходу знадобляться: паспорт, ідентифікаційний код, документ про право власності на житло та остання платіжка від попереднього постачальника. Процес займає до трьох тижнів.

Нагадаємо, що окрім вартості самого газу, у платіжці також враховується плата за доставку (розподіл) блакитного палива — цей тариф встановлюється окремо для кожного регіону і не залежить від постачальника.

Раніше Politeka повідомляла, субсидія на газ в Україні: у ПФУ розповіли, хто має подати заяву та до якого числа.