З 1 вересня 2026 року 150 ліцеїв із різних регіонів України долучаться до другого етапу пілотування реформи профільної старшої школи. Учні після 9-го класу зможуть обирати профіль навчання та предмети, а 10-й клас стане адаптаційним.

Зміни в школах у Миколаєві з 1 вересня — частина ширшої реформи, яку почали тестувати в українській освіті. Цього року до пілотування реформи профільної старшої школи долучаться 150 ліцеїв із різних регіонів України. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише Вчися.Медіа.

Основна ідея реформи — перехід від однакової для всіх програми до індивідуальної освітньої траєкторії. Після завершення 9-го класу учні зможуть обирати профіль навчання та предмети, які відповідають їхнім інтересам і майбутнім професійним планам. Тобто школярі більше не вивчатимуть однаковий повний перелік дисциплін.

Що очікує на школярів

10-й клас у новій моделі має стати адаптаційним. Якщо учень зрозуміє, що помилився з вибором профілю, він зможе змінити його без втрати року навчання. Такий підхід має допомогти школярам більш усвідомлено визначатися з подальшим навчанням і майбутньою професією.

Що перевірятимуть під час пілотування

Запровадити повноцінну трирічну профільну старшу школу одночасно в усіх закладах складно, тому реформу тестують поетапно. Під час пілотного проєкту планують перевірити, як на практиці працюватимуть вибіркові та поглиблені профільні курси, а також як учні та заклади проходитимуть адаптаційний 10-й клас — зокрема у випадках зміни профілю.

Окремо тестуватимуть управлінську та організаційну модель закладів: йдеться про можливість функціонування старшої школи як окремого підрозділу або самостійного закладу для учнів 10–12-х класів. Також оцінюватимуть, як нова модель працюватиме в різних умовах — у великих містах, сільських і гірських громадах, на прифронтових територіях та в закладах із дистанційною формою навчання.

До чого готуватися вчителям

Пілотування передбачає зміни не лише для учнів, а й для всієї команди закладу — директорів, їхніх заступників і педагогів. Учителям профільних ліцеїв доведеться працювати за оновленими освітніми програмами, які апробують Державний стандарт профільної середньої освіти, а також глибше працювати з профільними предметами та інтегрованими курсами.

Частина закладів перебудовуватиме структуру, відокремлюючи ліцейні класи від початкової та базової школи. У перспективі старша школа має охоплювати учнів 10–12-х класів. Для педагогів передбачено програми професійного розвитку та методичний супровід на різних етапах упровадження реформи.

Що буде далі

Державний стандарт профільної середньої освіти має набути чинності з 1 вересня 2027 року для учнів, які навчатимуться за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти. Результати пілотування, яке розпочалося у 2025 році та триває у 2026-му, стануть основою для подальшого переходу українських шкіл на нову модель профільної старшої освіти. Зворотний зв'язок від закладів освіти, учителів, учнівства та батьків використають для формування остаточної моделі.

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