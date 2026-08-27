С 1 сентября 2026 года 150 лицеев из разных регионов Украины присоединятся ко второму этапу пилотирования реформы профильной старшей школы. Ученики после 9-го класса смогут выбирать профиль обучения и предметы, а 10-й класс станет адаптационным.

Изменения в школах Николаева с 1 сентября — часть более широкой реформы, которую начали тестировать в украинском образовании. В этом году к пилотированию реформы профильной старшей школы присоединятся 150 лицеев из разных регионов Украины. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет Вчися.Медіа.

Основная идея реформы — переход от одинаковой для всех программы к индивидуальной образовательной траектории. После окончания 9-го класса ученики смогут выбирать профиль обучения и предметы, соответствующие их интересам и будущим профессиональным планам. То есть школьники больше не будут изучать одинаковый полный перечень дисциплин.

Что ждет школьников

10-й класс в новой модели должен стать адаптационным. Если ученик поймет, что ошибся с выбором профиля, он сможет изменить его без потери года обучения. Такой подход должен помочь школьникам более осознанно определяться с дальнейшим обучением и будущей профессией.

Что будут проверять во время пилотирования

Ввести полноценную трехлетнюю профильную старшую школу одновременно во всех заведениях сложно, поэтому реформу тестируют поэтапно. Во время пилотного проекта планируют проверить, как на практике будут работать выборочные и углубленные профильные курсы, а также как ученики и заведения будут проходить адаптационный 10-й класс — в частности в случаях смены профиля.

Отдельно будут тестировать управленческую и организационную модель заведений: речь идет о возможности функционирования старшей школы как отдельного подразделения или самостоятельного заведения для учеников 10–12-х классов. Также будут оценивать, как новая модель будет работать в разных условиях — в больших городах, сельских и горных общинах, на прифронтовых территориях и в заведениях с дистанционной формой обучения.

К чему готовиться учителям

Пилотирование предусматривает изменения не только для учеников, но и для всей команды заведения — директоров, их заместителей и педагогов. Учителям профильных лицеев придется работать по обновленным образовательным программам, которые апробируют Государственный стандарт профильного среднего образования, а также глубже работать с профильными предметами и интегрированными курсами.

Часть заведений будет перестраивать структуру, отделяя лицейные классы от начальной и базовой школы. В перспективе старшая школа должна охватывать учеников 10–12-х классов. Для педагогов предусмотрены программы профессионального развития и методическое сопровождение на разных этапах внедрения реформы.

Что будет дальше

Государственный стандарт профильного среднего образования должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года для учеников, которые будут учиться по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования. Результаты пилотирования, начавшегося в 2025 году и продолжающегося в 2026-м, станут основой для дальнейшего перехода украинских школ на новую модель профильного старшего образования. Обратную связь от учебных заведений, учителей, учеников и родителей используют для формирования окончательной модели.

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