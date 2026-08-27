Ветераны войны и члены их семей во Львовской области могут получить компенсацию до 500 тысяч гривен за приобретенную сельхозтехнику — средства предусмотрены областной программой поддержки аграрного сектора.

Программы поддержки во Львовской области продолжают расширяться — ветераны войны и члены их семей теперь могут получить до 500 тысяч гривен компенсации за приобретенную сельскохозяйственную технику. Финансовая поддержка предусмотрена Комплексной программой поддержки и развития сельского хозяйства Львовской области на 2021–2026 годы. Об этом сообщили во Львовской областной военной администрации.

Программа направлена на субъектов хозяйствования, учредителями или членами которых являются ветераны войны, участники АТО/ООС, члены их семей, а также семьи погибших Защитников и Защитниц Украины. Членами семьи для участия в программе считаются муж, жена и совершеннолетние дети.

Размер компенсации составляет до 75% стоимости техники без НДС, но не более 500 тысяч гривен на одного заявителя. Возмещению подлежат новые основные средства — сельскохозяйственная техника, машины и оборудование украинского или иностранного производства. Исключение — техника, произведенная в россии и беларуси.

Как сообщает Львовская мануфактура новостей, в 2026 году на реализацию этого направления из областного бюджета предусмотрено 3 миллиона гривен. «Этим направлением поддерживаем тех, кто прошел войну и после службы развивает собственное дело. Средства на программу еще есть, поэтому приглашаем ветеранов и членов их семей воспользоваться этой возможностью», — сказала и.о. директора департамента агропромышленного развития Львовской ОВА Светлана Долинская.

Как подать заявку на компенсацию

Для получения финансовой поддержки необходимо подать пакет документов в департамент агропромышленного развития Львовской ОВА по адресу: город Львов, проспект В. Черновола, 4, 9-й этаж.

С условиями программы, перечнем необходимых документов и образцами заявлений можно ознакомиться на официальном сайте Львовской ОВА. За консультациями можно обратиться по телефону: (032) 255-05-62.

Программа действует в рамках Комплексной программы поддержки и развития сельского хозяйства Львовской области на 2021–2026 годы. Компенсация предоставляется на технику, приобретенную в текущем 2026 году.

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