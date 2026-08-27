Вслед за коммунальными тарифами в Закарпатской области растет и стоимость долгосрочной аренды жилья в Ужгороде: в 2026 году город демонстрирует один из самых заметных ростов цен среди областных центров Украины. Высокий спрос, ограниченное предложение и близость к границе с ЕС продолжают давить на стоимость квартир.

Журналисты издания «Банош» проанализировали актуальные объявления на основных онлайн-площадках — DIM.RIA, LUN.ua, Rieltor.ua, OLX — и выяснили, сколько сегодня стоит аренда в городе. Как оказалось, разница между минимальными и реальными ценами на полноценное жилье — существенная.

Что показывает статистика: медианные цены августа 2026 года

По данным LUN.ua на 25 августа 2026 года, медианная цена долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет 26 900 грн в месяц, двухкомнатной — 44 800 грн. За год эти категории подорожали на 28% и 79% соответственно. Другая площадка — Rieltor.ua — на основе 65 объявлений оценивает среднюю аренду примерно в 600 долларов для однокомнатных и 800 долларов для двухкомнатных квартир.

Разница в цифрах объясняется разными методиками подсчета: LUN оперирует медианной ценой, тогда как Rieltor.ua считает собственную статистику по доступным объявлениям. Поэтому при реальном поиске стоит ориентироваться не на одну цифру, а на весь диапазон предложений.

Однокомнатные: от студий до премиальных ЖК

Самые дешевые варианты на OLX в августе стартуют от 10–13 тысяч гривен — но это преимущественно студии площадью около 15 м² или квартиры со специфическими условиями. Например, есть предложение жилья для студентов в новостройке за 13 тысяч гривен. Полноценная же однокомнатная квартира площадью 40–45 м² в современном доме стоит уже 18–30 тысяч гривен. Среди августовских объявлений: квартира 40 м² за 17 900 грн, 42 м² за 22 400 грн, вариант в ЖК «Перлина» за 26 900 грн, квартиры в ЖК Crystal — около 29 тысяч.

Есть и значительно более дорогие предложения: однокомнатная квартира в клубном городке Sherwood выставлялась примерно за 40 300 грн. В целом сегмент можно условно разделить так: до 15 тысяч — небольшие или простые варианты; 17–23 тысячи — обычные квартиры; 24–30 тысяч — современное жилье в хороших ЖК; более 30 тысяч — премиальный сегмент.

Двухкомнатные: цены взлетели больше всего

Если в прошлом году двухкомнатная квартира могла казаться компромиссом между ценой и площадью, то в 2026 году ситуация кардинально изменилась. Медианная стоимость достигла 44 800 грн — это на 79% больше, чем год назад.

На рынке есть и более дешевые варианты: двухкомнатная на улице Заньковецкой за 12 тысяч гривен, квартира в новостройке на ул. Гленца за 26 900 грн, вариант площадью 73 м² с газовым отоплением за 31 300 грн. В то же время квартира 83 м² в новостройке предлагалась за 35 800 грн, а жилье в ЖК «Будапешт» — за 49 200 грн. Итак, за современную двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии стоит готовить 25–40 тысяч гривен, премиальные варианты — еще дороже.

Районы Ужгорода: где сколько стоит

Данные DIM.RIA наглядно показывают разброс цен в зависимости от локации. По состоянию на 25 августа средняя стоимость аренды по районам такова: Пьяный рынок — $450, Кальвария — $500, Боздош — $557, БАМ — $650, Свєпомоц — $775, Компотный — $800, Центр — $850, Новый район — $1000, Малый Галагов — $939, Вербник — $1650.

Это средние показатели конкретной выборки объявлений, поэтому воспринимать их как абсолютную истину не стоит. Но общая тенденция понятна: центр, новые жилые комплексы и районы с качественным современным жильем — значительно дороже, тогда как в старом фонде можно найти более доступные варианты.

Новостройка или старый фонд: разница ощутима

В 2026 году разрыв между этими категориями особенно заметен. В старом жилом фонде можно найти квартиру по более низкой цене, особенно если владелец не делал современный ремонт. Новостройки стоят дороже, но арендатор платит не только за квадратные метры — в стоимость закладываются новый ремонт, автономное отопление, закрытая территория, паркинг, мебель и техника.

Медианная цена квадратного метра первичной недвижимости в Ужгороде в июле 2026 года составляла около 53 100 грн — это один из самых высоких показателей среди городов Украины. Именно поэтому однокомнатные квартиры в современных ЖК часто стоят 25–30 тысяч гривен в месяц.

Сколько нужно зарабатывать

Аренда в Ужгороде уже занимает очень значительную часть дохода жителей. По совместным данным LUN.ua и Work.ua, для разных категорий профессий доля зарплаты, уходящая на аренду, колеблется в пределах 84–90%. Иными словами, высокая стоимость квартир — лишь часть проблемы, а главное — разрыв между ценами на аренду и реальными доходами горожан.

Двухкомнатная квартира за 30–40 тысяч гривен для многих ужгородцев является реалистичным вариантом только при условии совместной аренды, дохода двух членов семьи или работы с зарплатой выше средней. При этом не стоит забывать о дополнительных расходах: залог (часто в размере месячной платы), комиссия риелтора, коммунальные услуги, интернет, паркинг. Поэтому квартира за 25 тысяч гривен в объявлении — это не бюджет в 25 тысяч: в первый месяц расходы могут быть существенно больше.

Как сообщает «Банош», дешевые предложения на рынке никуда не исчезли, но они все меньше отражают реальную стоимость нормального полноценного жилья для долгосрочной аренды. По состоянию на август 2026 года реалистичный бюджет на однокомнатную квартиру стоит формировать примерно от 18–20 тысяч гривен, а на современное жилье в хорошей локации — ближе к 25–30 тысячам.

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