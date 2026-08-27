Слідом за комунальними тарифами в Закарпатській області зростає й вартість довгострокової оренди житла в Ужгороді: у 2026 році місто демонструє одне з найпомітніших зростань цін серед обласних центрів України. Високий попит, обмежена пропозиція та близькість до кордону з ЄС продовжують тиснути на вартість квартир.

Журналісти видання «Банош» проаналізували актуальні оголошення на основних онлайн-майданчиках — DIM.RIA, LUN.ua, Rieltor.ua, OLX — і з'ясували, скільки сьогодні коштує оренда в місті. Як виявилося, різниця між мінімальними й реальними цінами на повноцінне житло — суттєва.

Що показує статистика: медіанні ціни серпня 2026 року

За даними LUN.ua станом на 25 серпня 2026 року, медіанна ціна довгострокової оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 26 900 грн на місяць, двокімнатної — 44 800 грн. За рік ці категорії подорожчали на 28% та 79% відповідно. Інший майданчик — Rieltor.ua — на основі 65 оголошень оцінює середню оренду приблизно в 600 доларів для однокімнатних та 800 доларів для двокімнатних квартир.

Різниця в цифрах пояснюється різними методиками підрахунку: LUN оперує медіанною ціною, тоді як Rieltor.ua рахує власну статистику за доступними оголошеннями. Тому для реального пошуку варто орієнтуватися не на одну цифру, а на весь діапазон пропозицій.

Однокімнатні: від студій до преміальних ЖК

Найдешевші варіанти на OLX у серпні стартують від 10–13 тисяч гривень — але це переважно студії площею близько 15 м² або квартири зі специфічними умовами. Наприклад, є пропозиція житла для студентів у новобудові за 13 тисяч гривень. Повноцінна ж однокімнатна квартира площею 40–45 м² у сучасному будинку коштує вже 18–30 тисяч гривень. Серед серпневих оголошень: квартира 40 м² за 17 900 грн, 42 м² за 22 400 грн, варіант у ЖК «Перлина» за 26 900 грн, квартири в ЖК Crystal — близько 29 тисяч.

Є й значно дорожчі пропозиції: однокімнатна квартира в клубному містечку Sherwood виставлялася приблизно за 40 300 грн. Загалом сегмент можна умовно поділити так: до 15 тисяч — невеликі або простіші варіанти; 17–23 тисячі — звичайні квартири; 24–30 тисяч — сучасне житло в хороших ЖК; понад 30 тисяч — преміальний сегмент.

Двокімнатні: ціни злетіли найбільше

Якщо торік двокімнатна квартира могла здаватися компромісом між ціною та площею, то у 2026 році ситуація кардинально змінилася. Медіанна вартість сягнула 44 800 грн — це на 79% більше, ніж рік тому.

На ринку є й дешевші варіанти: двокімнатна на вулиці Заньковецької за 12 тисяч гривень, квартира в новобудові на вул. Гленца за 26 900 грн, варіант площею 73 м² із газовим опаленням за 31 300 грн. Водночас квартира 83 м² у новобудові пропонувалася за 35 800 грн, а житло в ЖК «Будапешт» — за 49 200 грн. Отже, за сучасну двокімнатну квартиру в хорошому стані варто готувати 25–40 тисяч гривень, преміальні варіанти — ще дорожче.

Райони Ужгорода: де скільки коштує

Дані DIM.RIA наочно показують розкид цін залежно від локації. Станом на 25 серпня середня вартість оренди за районами така: П'яний ринок — $450, Кальварія — $500, Боздош — $557, БАМ — $650, Свєпомоц — $775, Компотний — $800, Центр — $850, Новий район — $1000, Малий Галагов — $939, Вербник — $1650.

Це середні показники конкретної вибірки оголошень, тому сприймати їх як абсолютну істину не варто. Але загальна тенденція зрозуміла: центр, нові житлові комплекси та райони з якісним сучасним житлом — значно дорожчі, тоді як у старішому фонді можна знайти доступніші варіанти.

Новобудова чи старий фонд: різниця відчутна

У 2026 році розрив між цими категоріями особливо помітний. У старому житловому фонді можна знайти квартиру за нижчою ціною, особливо якщо власник не робив сучасний ремонт. Новобудови коштують дорожче, але орендар платить не лише за квадратні метри — у вартість закладаються новий ремонт, автономне опалення, закрита територія, паркінг, меблі та техніка.

Медіанна ціна квадратного метра первинної нерухомості в Ужгороді в липні 2026 року становила близько 53 100 грн — це один із найвищих показників серед міст України. Саме тому однокімнатні квартири в сучасних ЖК часто коштують 25–30 тисяч гривень на місяць.

Скільки потрібно заробляти

Оренда в Ужгороді вже займає дуже значну частину доходу мешканців. За спільними даними LUN.ua та Work.ua, для різних категорій професій частка зарплати, що йде на оренду, коливається в межах 84–90%. Тобто висока абсолютна вартість квартир — лише частина проблеми; головне — розрив між цінами на оренду й тим, що реально заробляють місцеві жителі.

Двокімнатна квартира за 30–40 тисяч гривень для багатьох ужгородців є реалістичним варіантом лише за умови спільної оренди, доходу двох членів родини або роботи з вищою за середню зарплатою. При цьому не варто забувати про додаткові витрати: застава (часто в розмірі місячної плати), комісія рієлтора, комунальні послуги, інтернет, паркінг. Тому квартира за 25 тисяч гривень в оголошенні — це не бюджет у 25 тисяч: у перший місяць витрати можуть бути суттєво більшими.

Як повідомляє «Банош», дешеві пропозиції на ринку нікуди не зникли, але вони дедалі менше відображають реальну вартість нормального повноцінного житла для довгострокової оренди. Станом на серпень 2026 року реалістичний бюджет на однокімнатну квартиру варто формувати приблизно від 18–20 тисяч гривень, а на сучасне житло в хорошій локації — ближче до 25–30 тисяч.

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