Майже 1,3 мільярда гривень передбачено у держбюджеті на програму «Пакунок школяра». Сім'ї з Дніпропетровської області, де дитина вперше йде до школи, можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку до навчального року.

Грошова допомога в Дніпропетровській області доступна для різних категорій населення — цього разу йдеться про підтримку родин, де діти йдуть до першого класу. Майже 1,3 мільярда гривень передбачено у державному бюджеті на програму «Пакунок школяра», ініційовану урядом.

Програма охоплює всю Україну, зокрема й Дніпропетровську область. Сім'ї, в яких дитина вперше сідає за шкільну парту, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Кошти призначені для придбання всього необхідного до навчального року — від канцелярії до шкільної форми.

Хто може отримати «Пакунок школяра»

Виплата передбачена для батьків або законних представників дитини, яка у 2026 році вступає до першого класу закладу загальної середньої освіти. Важливо, що йдеться саме про першокласників — для учнів інших класів ця програма не діє. Загалом на реалізацію ініціативи з бюджету виділено майже 1,3 мільярда гривень.

Як повідомляє Дніпропетровська обласна державна адміністрація, подати заявку можна через кілька каналів. Кошти надходять на банківський рахунок одного з батьків або опікуна.

Як оформити допомогу

Для отримання 5 тисяч гривень потрібно звернутися до органів соціального захисту населення за місцем проживання або подати заявку через портал «Дія». Необхідний пакет документів включає: свідоцтво про народження дитини, довідку про зарахування до першого класу, паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків, а також реквізити банківського рахунку.

Термін розгляду заявки становить до 10 робочих днів. Після ухвалення позитивного рішення кошти перераховуються на вказаний рахунок. Використати гроші можна виключно на підготовку дитини до школи — придбання канцелярського приладдя, зошитів, рюкзака, форми, взуття та інших необхідних речей.

У Дніпропетровській ОВА наголосили, що програма діє до кінця 2026 року, однак рекомендується не зволікати з поданням документів, щоб встигнути підготувати дитину до початку навчального року.

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