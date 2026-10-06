Доплата вчителям у 2600 гривень не зникне із зарплати після переходу на новий механізм оплати праці — у МОН пояснили, що буде з надбавкою за престижність та іншими виплатами.

Зарплати вчителів в Україні рахуватимуть по-новому: доплата у 2600 гривень не зникає, а стає частиною гарантованого посадового окладу. Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства освіти і науки щодо нового механізму оплати праці освітян.

Доплата вчителям у 2600 гривень була передбачена гарантовано в школах лише на період дії воєнного стану. Її включення до посадового окладу захищає цю суму: після завершення воєнного стану вона залишиться у складі гарантованої частини зарплати.

У закладах, що фінансуються з місцевого бюджету, цю доплату могли встановити за рішенням органів місцевого самоврядування. Під час переходу на нові умови посадові оклади педагогів зростають на цю виплату незалежно від того, чи виплачувалася вона раніше.

Як зміниться надбавка за престижність

Надбавка за престижність педагогічної праці зберігається. Її граничні розміри залежать від типу закладу: для педагогів шкіл — від 20% до 30% посадового окладу; для фахівців ІРЦ — від 25% до 30%; для інших закладів та установ освіти — від 5% до 30%.

Конкретний розмір у цих межах визначає керівник закладу, і він прямо залежить від фінансового ресурсу засновника. Водночас мінімальний розмір є гарантованою нижньою межею: для шкіл надбавка не може бути нижчою за 20%, для інших закладів — за 5%.

Надбавку розраховують від посадового окладу, тому зі збільшенням самого окладу зростає й сума надбавки у гривнях. У новій системі більша частина зарплати закріплена саме в гарантованому окладі.

Хто ще збереже доплату 2600 гривень

Окрема доплата 2600 гривень за рахунок субвенції з державного бюджету зберігається для педагогів шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. За рішенням органів місцевого самоврядування її можуть встановлювати й для працівників інших закладів освіти на цих територіях.

Раніше Politeka повідомляла, надбавки та доплати для вчителів: Кабмін затвердив нові оклади.