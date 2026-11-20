Загального перерахунку пенсій з 1 листопада не буде, але окремі пенсіонери отримують доплати: за вік до 570 грн, на догляд 1 038 грн та надбавки за дітей.

Доплата до пенсії 150 гривень у листопаді нараховується непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей, однак окремого перерахунку для всіх українців з 1 листопада не передбачено. Остання загальна індексація відбулася ще 1 березня 2026 року за постановою № 236, і коефіцієнт тоді становив 1,121, тобто пенсії зросли на 12,1%.

Тепер доплати отримують лише ті, кому вони належать за законом. Йдеться передусім про вікові надбавки, які призначаються автоматично, без жодної заяви. Їхній розмір у листопаді не змінився.

Скільки доплачують за вік

Вікова компенсація залежить від того, скільки років людини. Для пенсіонерів від 70 до 75 років передбачено до 300 гривень, від 75 до 80 років - до 456 гривень, а від 80 років - до 570 гривень щомісяця.

Є важлива умова: надбавку нараховують лише тоді, коли загальна пенсійна виплата разом з іншими надбавками не досягає 10 340,35 гривні. Якщо пенсіонеру 75 років і він уже отримує 10 тисяч гривень, замість 456 гривень йому доплатять лише 340,35 гривні.

Кому призначають 1 038 гривень на догляд

Окрема допомога передбачена для самотніх пенсіонерів віком від 80 років. Якщо така людина отримує пенсію за віком і потребує постійного догляду, їй призначають 1 038 гривень на місяць.

Цю виплату, на відміну від вікової надбавки, не нараховують автоматично. Потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, звернутися через ЦНАП або орган місцевої ради. Головні вимоги: не мати працездатних родичів, які зобов'язані утримувати пенсіонера, і мати висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в догляді.

Надбавки за дітей та для військових

Непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, можуть отримувати по 150 гривень на кожну дитину. Це правило діє, якщо пенсію призначено за загальним законодавством. Варто пам'ятати: щойно людина влаштується на роботу або зареєструється як ФОП, виплату припинять.

Військовим пенсіонерам передбачено окремі суми. Непрацюючим отримувачам пенсій за вислугу років або по інвалідності, які утримують непрацездатних членів сім'ї, зокрема дітей до 18 років, призначають надбавку 1 297,50 гривні на кожного утриманця. Її оформлюють у Пенсійному фонді за заявою.

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