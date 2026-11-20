За рік кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду однокімнатних квартир у західних областях зросла вдвічі-втричі. Найбільше конкуренція посилилася в Чернівецькій області.

Оренда квартир в Україні різко подорожчала і стала конкурентнішою в жовтні 2026 року. За даними OLX Нерухомість, кількість відгуків на одне оголошення про довгострокову оренду однокімнатної квартири за рік у низці регіонів зросла в кілька разів.

Попит на оренду зростає швидше, ніж інтерес українців до купівлі житла. Найпомітніше змінилася ситуація у сегменті довгострокової оренди однокімнатних квартир, повідомляє Dilo з посиланням на OLX Нерухомість.

Де конкуренція серед орендарів зросла найбільше

Лідером зростання стала Чернівецька область. Якщо в жовтні 2025 року на одне оголошення припадало в середньому 26,5 відгуку, то через рік цей показник сягнув 57,3. Тобто конкуренція серед охочих орендувати квартиру подвоїлася.

Висока конкуренція також зафіксована в інших західних регіонах. Ось як змінилася кількість відгуків на одне оголошення за рік:

Тернопільська область - з 13,4 до 36,7 відгуку;

- з 13,4 до 36,7 відгуку; Львівська область - з 16,1 до 42;

- з 16,1 до 42; Рівненська область - з 12,1 до 31;

- з 12,1 до 31; Хмельницька область - з 13,8 до 33,1;

- з 13,8 до 33,1; Івано-Франківська область - з 16,8 до 38,7;

- з 16,8 до 38,7; Волинська область - з 23,5 до 39,9.

Значне зростання зафіксували і в Вінницькій області: з 3,7 відгуку у жовтні 2025 року до 24,8 у жовтні 2026-го.

Оренда будинків: хто й куди їде

У сегменті довгострокової оренди будинків динаміка була більш стриманою, але теж позитивною. Найбільші річні зміни відбулися в Чернівецькій області, де кількість відгуків зросла з 12,7 до 27, та у Вінницькій - з 12,5 до 24,7.

За абсолютною кількістю відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року лідирували інші регіони: Харківська область - 37,4, Кіровоградська - 36,7, Черкаська - 33,6 та Полтавська - 32. Тобто попит на оренду будинків зростає не лише на заході, а й у центральних і східних областях.

Що відбувається з купівлею житла

На відміну від оренди, у сегменті купівлі однокімнатних квартир зміни були помірними. Найбільше відгуків на одне оголошення у жовтні 2026 року отримували об'єкти в Черкаській області - 10,2 проти 8,9 роком раніше. Далі йдуть Кіровоградська область з показником 9,7 та Чернівецька - 9,1.

На ринку купівлі будинків лідирує Черкаська область - 9,5 відгуку на одне оголошення. У Полтавській і Чернівецькій областях показник становив по 7,6 відгуку, а в Кіровоградській - 7.

Хто шукає житло в Україні

Дослідження Factum Group за вересень 2026 року показало, що серед охочих орендувати житло чоловіків більше - 56%, жінок - 44%. Найбільше потенційних орендарів припадає на дві вікові групи: 26-35 та 36-45 років - по 31%.

Зростання інтересу до оренди будинків аналітики пов'язують із прагненням українців мати більш автономне житло - зокрема, можливість самостійно організувати опалення та резервне електроживлення. Загалом за січень-вересень 2026 року українці зробили 76,5 млн пошукових запитів, пов'язаних із нерухомістю.

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