Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 21 по 27 листопада показує, що тепло протримається недовго: вже в середині тижня стовпчики термометрів опустяться нижче нуля, а опади синоптики прогнозують з понеділка по п'ятницю. Максимум складе +8°, мінімум -2°.

Попередній прогноз погоди для Харківщини вже попереджав про різку зміну погоди в регіоні, а новий тиждень з 21 по 27 листопада приносить черговий раунд похолодання: максимум опуститься з +8° до -2°, і більшість днів пройде з опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 21 по 27 листопада температура вдень у Харківській області коливатиметься від +8° до -2°, а вночі - від +6° до -3°.

У суботу, 21 листопада, повітря прогріється до +8°, вночі буде +6°, небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У неділю, 22 листопада, стовпчики термометрів покажуть +5° вдень і +3° вночі, небо малохмарне, опадів не прогнозують.

У понеділок, 23 листопада, температура утримається на позначці +4° вдень, а вночі опуститься до -1°, небо хмарне з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, вдень залишиться +4°, вночі потеплішає до +2°, можливі опади збережуться.

У середу, 25 листопада, повітря охолоне до -1° і вдень, і вночі, синоптики попереджають про можливі опади.

У четвер, 26 листопада, вдень утримається -1°, вночі похолодає до -3°, можливі опади не виключені.

У п'ятницю, 27 листопада, тиждень завершить найхолодніший день: вдень -2°, вночі -2°, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 21 листопада, з максимумом +8°, а найхолоднішим - п'ятниця, 27 листопада, коли вдень очікується -2°. Перепад температур за тиждень сягне 10°, а опади синоптики прогнозують із понеділка по п'ятницю.

Через різке похолодання та ймовірні опади варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку, а також мати при собі парасольку чи дощовик і бути обережними на дорозі в дні з опадами.

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