Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 21 по 27 листопада обіцяє відчутні перепади: удень стовпчики термометрів коливатимуться від +12° до +3°, а опади синоптики прогнозують двічі за тиждень.

Попередній прогноз погоди на Одещині вже попереджав про різке погіршення погоди, і новий тиждень підтверджує цю тенденцію. З 21 по 27 листопада в Одеській області очікується відчутний перепад температур — від +12° на початку тижня до +3° у четвер, а також опади двічі протягом семи днів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня коливатимуться від +3° до +12°, а нічні — від +1° до +8°.

У суботу, 21 листопада, повітря прогріється до +12° удень, уночі ж похолодає до +8°. Небо очікується мінливо хмарним, без опадів.

У неділю, 22 листопада, температура трохи знизиться — вдень до +8°, уночі до +7°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У понеділок, 23 листопада, стовпчики термометрів знову підніматимуться до +12° удень, а вночі тримаються на позначці +7°. Небо затягнуть хмари, і синоптики прогнозують можливі опади.

У вівторок, 24 листопада, різко похолодає — удень до +6°, уночі до +2°. Хмарність очікується мінливою, без опадів.

У середу, 25 листопада, температура утримається на тих самих позначках: удень +6°, уночі +2°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У четвер, 26 листопада, настане найхолодніший день тижня — удень лише +3°, уночі +1°. Хмарність мінлива, без опадів.

У п'ятницю, 27 листопада, повітря трохи прогріється до +8° удень, уночі ж залишиться на позначці +1°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 21 листопада, із денною температурою +12°, а найхолоднішим — четвер, 26 листопада, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують двічі — у понеділок, 23 листопада, та у п'ятницю, 27 листопада.

Через різкий перепад температур варто вдягатися за принципом багатошаровості, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — у понеділок і п'ятницю — не зайве взяти парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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