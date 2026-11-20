На високогір'ї Карпат зранку 20 листопада зафіксували шторм зі снігом: вітер сягав 21 м/с, а температура впала до -3°С. Синоптики попередили про небезпечне метеоявище в Івано-Франківській області.

Сніг у Карпатах знову нагадав про зиму - 20 листопада на горі Піп Іван рятувальники зафіксували шторм, а синоптики попередили про небезпечне метеоявище.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:00 п'ятниці, 20 листопада, погода на Піп Івані була хмарною і туманною. Падав сніг, а вітер був західний зі швидкістю 21 метр за секунду.

«Увага! Шторм», - наголосили фахівці. Температуру повітря на високогір'ї зафіксували на рівні -3°С. Через високу вологість відбувалося обледеніння поверхонь, а видимість була дуже низькою.

Сніг місцями затримався і вкрив невеликим шаром землю та будівлі. Температура на високогір'ї впродовж доби коливатиметься від -2°С до +3°С.

В Івано-Франківській області до кінця дня 20 листопада також оголосили попередження про небезпечне метеорологічне явище. Синоптики прогнозують пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду і присвоїли йому жовтий, перший рівень небезпечності.

Загалом погода в регіоні 20 листопада очікується хмарною з проясненнями, вітер західний, 7-12 м/с. Вдень у самому Івано-Франківську прогнозують +9...+11°С, по області +8...+13°С.

Що це означає для людей

На високогір'ї Карпат зараз небезпечно: шторм, мороз, обледеніння і майже нульова видимість. Туристам і мандрівникам радять утриматися від походів у гори, поки негода не вщухне.

Мешканцям Івано-Франківська та області варто закріпити на балконах і подвір'ях речі, які може зірвати вітер. Водіям слід бути уважними: медико-метеорологічні умови 3 типу, а видимість на автошляхах знижена до 4-6 кілометрів.

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