Верховний Суд розібрав справу, де мати переказала доньці за кордон понад 103 тисячі доларів без жодної розписки. Юристи пояснили, чи можна повернути такі гроші через суд і що для цього потрібно.

Повернути борг без розписки через суд - таке завдання постало перед матір'ю, яка переказала доньці в Дубай 71 000 доларів через SWIFT і ще 32 000 доларів віддала готівкою. Разом понад 103 000 доларів - і жодного документа про те, що це позика.

Справу № 752/16584/23 розглядав Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду. Постанова вийшла 4 листопада 2026 року, про неї повідомила Судово-юридична газета. У рішенні суд пояснив, що робити, коли гроші позичили близькій людині без жодного паперу.

За Цивільним кодексом договір позики на значну суму має бути укладений у письмовій формі. Підтвердженням зазвичай слугує розписка позичальника або інший документ, який засвідчує передачу грошей. Без такого документа довести в суді, що це була саме позика, а не подарунок, набагато складніше.

У цій історії головна різниця - між банківським переказом і готівкою. 71 000 доларів, переказані через SWIFT, зафіксовані банківськими документами: платіжним дорученням і випискою. Це письмові докази, які суд бере до уваги. А от 32 000 доларів готівкою, передані без розписки, довести значно важче.

Закон прямо забороняє посилатися на показання свідків, якщо письмову форму договору позики не було дотримано. Тобто навіть якщо родичі чи друзі підтвердять, що гроші давали в борг, суд не зможе ґрунтувати на цьому рішення. Рятує лише письмовий слід - перекази, листування, розписка.

Доказами, крім розписки, можуть бути банківські виписки, квитанції, платіжні доручення, а також листування в месенджерах чи електронною поштою, де сторони обговорюють суму, строк повернення і сам факт боргу. Головне, щоб із цих документів було зрозуміло: гроші передали як позику, а не як подарунок.

Як правильно позичати, щоб потім повернути гроші

Навіть родичам радять брати письмову розписку. У ній мають бути паспортні дані обох сторін, сума позики цифрами і словами, дата отримання грошей, строк повернення та підпис позичальника. Розписку позичальник пише власноруч, від руки, а не друкує.

Якщо переказуєте гроші через банк, у призначенні платежу вкажіть слово «позика» або «повернення боргу», а не «подарунок» чи «допомога». Зберігайте всі виписки і листування, де йдеться про повернення коштів.

Якщо розписки немає, але є банківські документи про переказ, шанси повернути гроші через суд зберігаються. З готівкою без жодного підтвердження ситуація майже безнадійна. Тому юристи радять оформлювати будь-яку позику письмово, навіть якщо йдеться про найближчих людей.

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