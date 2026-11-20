У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16232, який обіцяє бізнесу знижені податки за працевлаштування ветеранів війни. Для частини компаній пропонують взагалі скасувати податок на прибуток.

Пільги для військових і ветеранів стають ширшими - у парламенті пропонують дати бізнесу знижені податки за працевлаштування захисників. Законопроєкт №16232 зареєстрували у Верховній Раді 13 листопада 2026 року.

Документ передбачає ставку податку на прибуток на рівні 9% або повне звільнення від нього, пільги з єдиного податку та єдиний соціальний внесок 8,41% за працівників із числа ветеранів. Серед ініціаторів - Юлія Тимошенко та група народних депутатів.

Які умови має виконати роботодавець

Пільги прив'язані до статусу підприємства ветеранського працевлаштування. Його зможуть застосовувати юридичні особи та ФОП із найманими працівниками. Ветерани мають становити не менше 30% середньої облікової чисельності штатних працівників, а витрати на їхню оплату праці - не менше 25% усіх витрат на зарплати.

За повністю відпрацьований місяць ветерану пропонують нараховувати не менше півтори мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Робота має бути основною і на повну ставку. Для людей з інвалідністю внаслідок війни допускається неповний робочий час, але не менше половини норми.

Скільки може заощадити бізнес

Якщо частка ветеранів становить від 30% до менше 50% штату, податок на прибуток пропонують встановити на рівні 9%. При частці від 50% прибуток звільняється від оподаткування повністю. Вивільнені кошти потрібно спрямовувати на робочі місця, зарплати, навчання, реабілітацію або основні засоби.

Для платників єдиного податку третьої групи передбачені ставки 1,5% доходу при окремій сплаті ПДВ і 2,5%, якщо ПДВ включено в єдиний податок. Єдиний соціальний внесок за ставкою 8,41% нараховується на виплати працівникам із числа ветеранів.

У пояснювальній записці автори наводять умовний розрахунок для підприємства зі 100 працівників, із яких 30 - ветерани із зарплатою 20 тисяч гривень. Економія на внеску складе 2718 гривень на місяць на одного такого працівника, або 81 540 гривень на всіх тридцять.

Що рахується для отримання статусу

Враховуватимуть ветеранів, чий статус пов'язаний із захистом України від російської агресії та внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. До них прирівнюють членів сімей загиблих захисників і захисниць за наявності відповідного статусу та запису в реєстрі.

Окрему пільгу пропонують усім роботодавцям-платникам податку на прибуток, незалежно від частки ветеранів у колективі. Вони зможуть додатково зменшувати фінансовий результат до оподаткування на 50% врахованих витрат на адаптацію робочих місць, професійне навчання і психологічну підтримку ветеранів.

Хто не зможе отримати статус

Статус буде недоступний організаторам азартних ігор, лотерей і букмекерської діяльності, виробникам і продавцям підакцизних товарів, а також бізнесу, який надає персонал третім особам. Обмеження зачепить і підприємства, створені шляхом реорганізації за попередні 12 місяців.

Ще одна умова - відсутність податкового боргу, крім погодженої розстрочки. Відповідність умовам підприємство підтверджуватиме додатком до податкової декларації, а статус ветерана - через обмін даними з реєстром.

Головним за законопроєктом визначено комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Документ направили в комітет 16 листопада. Пропонований строк набуття чинності - 1 січня року після опублікування, але не раніше ніж через шість місяців після публікації.

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