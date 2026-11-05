У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16129, який запроваджує для учасників бойових дій спеціальний статус «Добровольця Сил безпеки і оборони України» та пакет додаткових пільг.

Пільги для військових на комуналку в Україні можуть розширитися - у парламенті готують новий законопроєкт, який додає ветеранам окремий статус і додаткові преференції. Йдеться про документ №16129 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження статусу добровольців Сил безпеки і оборони України», зареєстрований у Верховній Раді в жовтні 2026 року.

Про деталі документа розповів адвокат Еллан Панченко, пише Інформатор. Наголошується, що новий законопроєкт не скасовує і не замінює статус учасника бойових дій (УБД), а лише доповнює його - тобто претендувати на пільги зможуть тільки ті захисники, які вже мають посвідчення УБД.

Кого хочуть визнати добровольцями

Під дію нового статусу, як пояснює адвокат, можуть потрапити кілька категорій людей, які добровільно стали на захист держави. Перша - це добровольці, які самостійно пішли в армію: ті, хто під час АТО/ООС або з початку воєнного стану 2022 року вступили на службу без повістки. Йдеться про громадян, які за власною ініціативою прийшли до органу комплектування чи безпосередньо у військову частину і були зараховані до складу ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, СБУ, ГУР або інших військових формувань.

Друга категорія - учасники добровольчих батальйонів часів АТО, які воювали у складі добровольчих формувань із 2014 року і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. Третя - цивільні захисники першого місяця повномасштабної війни: люди, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у взаємодії з силовими структурами або в складі добровольчих формувань обороняли свої міста та громади.

«В Україні досі немає єдиного механізму офіційного визнання того, що конкретна людина пішла захищати країну не за повісткою, а за власним рішенням», - пояснює адвокат Еллан Панченко. Саме тому автори документа пропонують офіційно надавати статус і вручати знак «Доброволець Сил безпеки і оборони України».

Які пільги обіцяють

Окрім самого статусу, законопроєкт передбачає конкретні переваги. Найпомітніша з них - додаткові 7 календарних днів оплачуваної відпустки в будь-який зручний час. Це ще один окремий період відпочинку понад уже наявні для учасників бойових дій 14 календарних днів додаткової відпустки на рік.

Також пропонують безкоштовний доступ до державних і комунальних басейнів, спортзалів і спорткомплексів, а ще - вільний вхід до музеїв, галерей та інших культурних закладів державної і комунальної власності, безкоштовний доступ до бібліотечних і архівних фондів. Варто зауважити, що приватні заклади культури і спорту під ці пільги не потрапляють.

Крім того, у разі рівної кількості балів за результатами конкурсу на посаду державної служби переважне право на перемогу отримає саме доброволець, який відповідає вимогам до посади. Цю норму пропонують закріпити в законі «Про державну службу».

Що важливо знати про документ

Поки це лише законопроєкт, який перебуває на розгляді парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Слухання в комітеті він ще не пройшов, тому чекати, що зміни запрацюють найближчим часом, не варто - попереду довгий шлях до ухвалення.

Автор законопроєкту Сергій Гривко вже раніше, у березні 2026 року, пропонував заборонити ТЦК примусово затримувати людей на вулицях під час вручення повісток.

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