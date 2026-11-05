В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16129, который вводит для участников боевых действий специальный статус «Добровольца Сил безопасности и обороны Украины» и пакет дополнительных льгот.

Льготы для военных на коммуналку в Украине могут расшириться - в парламенте готовят новый законопроект, который добавляет ветеранам отдельный статус и дополнительные преференции. Речь идет о документе №16129 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении статуса добровольцев Сил безопасности и обороны Украины», зарегистрированном в Верховной Раде в октябре 2026 года.

О деталях документа рассказал адвокат Эллан Панченко, пишет Информатор. Подчеркивается, что новый законопроект не отменяет и не заменяет статус участника боевых действий (УБД), а лишь дополняет его - то есть претендовать на льготы смогут только те защитники, которые уже имеют удостоверение УБД.

Кого хотят признать добровольцами

Под действие нового статуса, как объясняет адвокат, могут попасть несколько категорий людей, добровольно вставших на защиту государства. Первая - добровольцы, самостоятельно ушедшие в армию: те, кто во время АТО/ООС или с начала военного положения 2022 года вступили на службу без повестки. Речь о гражданах, которые по собственной инициативе пришли в орган комплектования или непосредственно в воинскую часть и были зачислены в состав ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, ГУР или других военных формирований.

Вторая категория - участники добровольческих батальонов времен АТО, воевавшие в составе добровольческих формирований с 2014 года и непосредственно участвовавшие в антитеррористической операции. Третья - гражданские защитники первого месяца полномасштабной войны: люди, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года во взаимодействии с силовыми структурами или в составе добровольческих формирований обороняли свои города и общины.

«В Украине до сих пор нет единого механизма официального признания того, что конкретный человек пошел защищать страну не по повестке, а по собственному решению», - объясняет адвокат Эллан Панченко. Именно поэтому авторы документа предлагают официально предоставлять статус и вручать знак «Доброволец Сил безопасности и обороны Украины».

Какие льготы обещают

Кроме самого статуса, законопроект предусматривает конкретные преимущества. Самое заметное из них - дополнительные 7 календарных дней оплачиваемого отпуска в любое удобное время. Это еще один отдельный период отдыха сверх уже имеющихся для участников боевых действий 14 календарных дней дополнительного отпуска в год.

Также предлагают бесплатный доступ к государственным и коммунальным бассейнам, спортзалам и спорткомплексам, а еще - свободный вход в музеи, галереи и другие культурные учреждения государственной и коммунальной собственности, бесплатный доступ к библиотечным и архивным фондам. Стоит отметить, что частные заведения культуры и спорта под эти льготы не попадают.

Кроме того, при равном количестве баллов по результатам конкурса на должность государственной службы преимущественное право на победу получит именно доброволец, отвечающий требованиям к должности. Эту норму предлагают закрепить в законе «О государственной службе».

Что важно знать о документе

Пока это лишь законопроект, который находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Слушания в комитете он еще не прошел, поэтому ждать, что изменения заработают в ближайшее время, не стоит - впереди долгий путь до принятия.

Автор законопроекта Сергей Гривко уже ранее, в марте 2026 года, предлагал запретить ТЦК принудительно задерживать людей на улицах при вручении повесток.

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