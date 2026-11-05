Яблоки выделяют этилен - газ, ускоряющий созревание и порчу соседних овощей и фруктов. Рассказываем, какие продукты нельзя держать рядом, чтобы не выбрасывать испорченное.

Яблоки - один из самых удобных продуктов для домашнего хранения, но у них есть коварное свойство. Плоды активно выделяют этилен - природный газ-гормон созревания, который заставляет соседние овощи и фрукты портиться значительно быстрее. Речь не о страшилке, а о реальной химии: положенная рядом груша или огурец может испортиться уже за сутки-двое вместо недели.

Как работает этилен и почему яблоки «варят» соседей

Этилен выделяют многие плоды, однако яблоки - среди лидеров. Чем спелее плод и чем выше температура, тем больше газа он выделяет. В закрытом пространстве - ящике, пакете, холодильнике или просто в вазе на столе - газ накапливается и запускает процессы созревания во всем, что лежит рядом. Именно поэтому яблоки часто используют намеренно: положи недозревший авокадо или банан рядом с яблоком - и он быстрее дозреет.

Кто портится быстрее всего рядом с яблоками

Больше всего страдают овощи и фрукты, которые сами чувствительны к этилену. В первую очередь это листовая зелень - салат, шпинат, укроп, петрушка: рядом с яблоками она вянет за считанные часы. Далее - огурцы и кабачки, которые теряют упругость и покрываются пятнами. Картофель начинает прорастать, а морковь становится горькой и теряет хрусткость. Быстро портятся также брокколи, капуста и цветная капуста.

Среди фруктов под удар попадают бананы, груши, персики, нектарины и абрикосы - они мгновенно перезревают, темнеют и теряют вкус. Особенно обидно с грушами: положенная в одну вазу с яблоком груша может испортиться уже на следующий день.

Что держать от яблок как можно дальше

Листовая зелень и травы - вянут за часы.

Огурцы, кабачки - теряют упругость, появляются пятна.

Картофель - прорастает, зеленеет.

Морковь - становится горькой и мягкой.

Брокколи, цветная и белокочанная капуста - желтеют.

Бананы, груши, персики, нектарины, абрикосы - быстро перезревают.

Еще один важный момент: яблоки впитывают посторонние запахи. Держать их рядом с луком или чесноком не стоит - вкус плодов заметно портится, даже если внешне они выглядят нормально.

Как хранить яблоки, чтобы они не вредили

Самое простое решение - хранить яблоки отдельно, лучше всего в прохладном месте или в нижнем ящике холодильника подальше от других продуктов. Если места мало, уменьшить влияние этилена помогает простой прием: не складывайте яблоки вместе с овощами в один герметичный пакет или контейнер, а держите их в открытом виде или в бумажном пакете, который пропускает воздух. Перебирайте плоды регулярно: одно подгнившее или перезревшее яблоко выделяет гораздо больше газа и «заражает» все остальное.

Те же правила действуют и для бананов, груш и авокадо - их также стоит держать отдельно от чувствительных овощей. Зато рядом с яблоками можно безопасно оставлять цитрусовые - лимоны, апельсины и грейпфруты почти не чувствительны к этилену.

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