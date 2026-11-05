В 2026 году ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, чья инвалидность связана с катастрофой, имеют право на пенсию от 60% до 100% средней зарплаты.

Надбавки к пенсии для лиц с инвалидностью в Украине начисляют по разным правилам. Отдельная категория граждан - ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, чья инвалидность связана с катастрофой, - в 2026 году имеет право на выплату в размере от 60% и выше от средней зарплаты в стране, с которой уплачены страховые взносы. Сумма такой пенсии стартует от 12 390 грн, тогда как большинство пенсионеров получают не более 30% от зарплаты, а минимальная пенсия составляет 2 595 грн.

Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины (ПФУ), повышенные минимальные пенсионные гарантии предусмотрены законом №1584-ІХ. Речь идет о государственной поддержке граждан, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а инвалидность связана с аварией.

Минимальный размер пенсионной выплаты привязан к средней зарплате (доходу) в стране, с которой уплачены страховые взносы и которую ПФУ учитывает для расчета пенсии за предыдущий год. За 2025 год этот показатель составляет 20 653 грн. В гарантированную сумму пенсии входят надбавки, повышения, дополнительные пенсии, целевая денежная помощь, суммы индексации и другие доплаты и компенсации, кроме выплат за особые заслуги перед Украиной.

Сколько получат чернобыльцы в зависимости от группы инвалидности

В зависимости от группы инвалидности начисляются определенные доли пенсии от средней зарплаты - от 60% до 100%. Конкретные суммы в 2026 году такие:

III группа инвалидности - 60% (12 392 грн);

II группа инвалидности - 80% (16 522 грн);

I группа инвалидности - 100% (20 653 грн).

Кроме этого, с учетом постановлений правительства минимальные размеры пенсий по инвалидности, возникшей вследствие увечья или болезни из-за Чернобыльской катастрофы, в 2026 году составляют: для III группы и детей с инвалидностью - 6 813 грн, для II группы - 8 838 грн, для I группы - 11 048 грн.

При этом все пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или болезни, вызванных аварией, не могут быть ниже следующих уровней: III группа - 3 700 грн, II группа - 4 800 грн, I группа - 6 000 грн.

Как оформить пенсию чернобыльцам с группой инвалидности

Процедура назначения пенсии состоит из нескольких этапов. Сначала человек должен собрать первичные документы и обратиться в медицинское учреждение. Там необходимо предоставить:

удостоверение ликвидатора или пострадавшего от аварии на Чернобыльской АЭС;

медицинскую карту с историей болезни и результатами обследований за последний год;

документы, подтверждающие периоды работы или проживания в зоне отчуждения или загрязнения.

На основании этого комиссия выдаст официальное экспертное заключение о том, что болезнь действительно связана с последствиями аварии на АЭС. Врач оформит электронное направление на оценку повседневного функционирования. Далее с пакетом документов необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

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