Многие водители замечали небольшие двери, вмонтированные в бетонные шумозащитные экраны вдоль скоростных трасс. Часто они расположены на высоте без лестниц и дорожек, однако имеют четкое практическое назначение.

Переоборудование авто и компенсации за него украинцы отслеживают очень внимательно, ведь речь идет о собственных деньгах. Однако на дорогах остается немало и обычных «бытовых загадок», которые не менее любопытны. Самая заметная из них - небольшие двери, вмонтированные в бетонные шумозащитные экраны вдоль скоростных трасс. Обычно они расположены на высоте, где нет ни лестниц, ни дорожек.

Несмотря на странный вид, эти конструкции несут сугубо функциональную нагрузку: их создали для обслуживающего персонала и экстренных служб. Об этом говорится в материале профильного издания ProstoMob со ссылкой на SlashGear.

Для чего на самом деле нужны двери в шумозащитных экранах

Первая функция - техническое обслуживание. Через эти двери работники дорожных служб быстро попадают к экрану с обеих сторон, чтобы проверить его состояние, почистить или отремонтировать.

Вторая, и главная причина, почему двери делают именно выше уровня земли, - доступ к пожарным гидрантам. Пожарные бригады используют эти проемы, чтобы проложить шланги к гидрантам, расположенным на прилегающих улицах. Именно поэтому часть дверей устанавливают там, куда человеку без лестницы просто не добраться.

Третья функция - вспомогательные работы. Через точки доступа персонал может косить траву возле барьеров или обрабатывать панели противогололедными реагентами зимой.

Как устроены безопасные проезды для спецтранспорта

Кроме самих дверей, для спецтранспорта часто создают отдельные перекрытия: секции стены накладывают друг на друга с небольшим зазором. Согласно нормам Федеральной администрации автомобильных дорог США, такие зоны проектируют так, чтобы минимизировать утечку шума в жилые районы даже в местах проезда.

Зачем вообще нужны шумозащитные экраны

Шумовое загрязнение напрямую влияет на здоровье жителей прилегающих территорий: оно провоцирует проблемы со сном и сердечно-сосудистые заболевания. Исторически сложилось, что большое количество магистралей проходит через районы с невысоким уровнем дохода, что является следствием градостроительной политики прошлых десятилетий. Поэтому шумозащитные экраны сегодня - критически важный инструмент, который смягчает негативное влияние транспортной инфраструктуры на качество жизни людей возле автотрасс.

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