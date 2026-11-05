В ноябре опытные огородники закладывают основу будущего урожая подзимним посевом - он экономит время весной и дает первую зелень и овощи на несколько недель раньше.

Цены на базовые овощи в Украине этой осенью заметно выросли, поэтому владельцы огородов все чаще делают ставку на собственный урожай. Ноябрь - именно тот месяц, когда закладывают его основу подзимним посевом, который экономит время весной и дает первую зелень и овощи на несколько недель раньше.

Как рассказывают Новини.LIVE, культур, способных пережить морозы в почве, не так уж и много. Однако пять проверенных растений точно можно посеять уже сейчас - если правильно угадать момент и подготовить грядки.

Пять культур для подзимнего посева

Морковь. Посеянная под зиму морковь дает урожай на несколько недель раньше весенней. Выбирайте раннеспелые сорта, устойчивые к стрелкованию, а семена высевайте сухими в заранее подготовленные бороздки глубиной около 2 см. Такие корнеплоды лучше употреблять свежими, а не закладывать на длительное хранение.

Столовая свекла. Также подходит для осеннего посева, но требует более тщательного выбора сорта. Ищите на упаковке отметку о пригодности для подзимнего выращивания и устойчивости к стрелкованию. Бороздки делайте глубиной 3-4 см, а весной молодые растения при необходимости проредите.

Листовая петрушка. Если хотите раньше получить ароматную зелень, посейте именно листовую петрушку. Весной она всходит медленно, а подзимний посев позволяет семенам воспользоваться влагой от талого снега. Заделывайте семена примерно на 1-2 см.

Укроп. Одна из самых удобных культур для подзимнего посева. Его семена хорошо зимуют в земле и всходят весной, как только появятся благоприятные условия. Высевайте на глубину около 2 см, но следите, чтобы зелень не проросла во время осеннего потепления.

Щавель. Это многолетнее растение стоит посеять хотя бы ради раннего зеленого борща. После укоренения он может расти на одном месте несколько лет. Выберите участок с плодородной почвой, где весной не будет застаиваться вода, а семена заделывайте примерно на 1 см.

Когда правильно сеять под зиму

Самая большая ошибка огородников - спешить. Если семена прорастут еще в ноябре, молодые всходы могут погибнуть зимой. Поэтому ориентируйтесь на погоду: лучший момент наступает после устойчивого похолодания, когда температура воздуха держится около нуля, земля остыла, а длительного потепления синоптики уже не прогнозируют.

Пять правил успешного посева

Грядки и бороздки подготовьте до того, как земля промерзнет.

Используйте только сухие семена, не замачивайте их.

Высевайте примерно на 20-30% больше семян, чем весной - часть может не взойти.

Засыпайте бороздки заранее заготовленной сухой рыхлой почвой.

Не поливайте посевы, а при необходимости укройте грядки мульчей.

Соблюдение этих простых шагов позволяет уже в начале следующего сезона снять первую зелень, а морковь и свеклу - получить на несколько недель раньше соседей, которые будут сеять весной.

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