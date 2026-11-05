НКРЭКУ одобрила снижение тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 1,6% - до 914,02 грн за МВт-ч. Решение вступает в силу с 1 января 2027 года.

Сколько платить за свет в Киеве в ноябре - вопрос, который сейчас волнует многих. Тем временем в следующем году изменится одна из составляющих цены электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила решение снизить тариф на передачу электроэнергии на 1,6%.

Соответствующее решение приняли на заседании регулятора 3 ноября, сообщает Укринформ. Тариф НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии планируют снизить с 1 января 2027 года до 914,02 грн за МВт-ч.

Для сравнения: с 1 августа 2026 года тариф на передачу составляет 928,45 грн за МВт-ч. То есть с нового года он опустится примерно на 14,4 грн за МВт-ч - примерно на 1,6%.

В то же время тариф на диспетчерское управление НКРЭКУ планирует увеличить с 1 января 2027 года на 20,7% - до 143,2 грн за МВт-ч. С 1 июля 2026 года этот тариф составляет 118,64 грн за МВт-ч.

В структуре тарифа на передачу на 2027 год составляющая на покрытие ПСО по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников составит 423,35 грн за МВт-ч. Для предприятий «зеленой» электрометаллургии тариф на передачу планируется на уровне 490,67 грн за МВт-ч.

Что это значит для рядового потребителя

Тариф на передачу - это не та цена, которую вы видите в платежке за свет. Это составляющая, которая закладывается в стоимость электроэнергии для промышленности и бизнеса и косвенно влияет на рынок. Снижение на 1,6% касается услуг НЭК «Укрэнерго» по транспортировке электричества магистральными сетями.

Для бытовых потребителей цена электроэнергии регулируется отдельно и пока остается без изменений. Снижение тарифа на передачу - это прежде всего сигнал для промышленных предприятий, которые напрямую ощутят изменение этой составляющей.

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