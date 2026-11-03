Малообеспеченные семьи в ноябре 2026 года могут получить государственную социальную помощь или базовую социальную помощь. Рассказываем, как считают выплаты, какие суммы предусмотрены и кому могут отказать.

Детские выплаты и социальная помощь с 1 ноября изменились для многих украинских семей, и малообеспеченные семьи одними из первых ощущают эти правила на себе. В ноябре 2026 года в Украине действуют два механизма поддержки таких домохозяйств - привычная государственная социальная помощь и новая базовая социальная помощь (БСП), которую постепенно внедряют как экспериментальный проект.

Одновременно получать обе выплаты нельзя, поэтому семье стоит заранее сравнить, какой вариант выгоднее. В большинстве случаев это принципиально разные подходы к расчету денег, и разница может достигать нескольких тысяч гривен ежемесячно.

Какие выплаты предусмотрены для малообеспеченных семей

Государственную социальную помощь назначают по закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» и постановлению Кабмина №250. Это классическая схема, которая работает годами.

Второй механизм - базовая социальная помощь. Ее ввели постановлением Кабмина №371, а экспериментальный проект стартовал еще 1 июля 2025 года. Цель - объединить несколько социальных выплат в одну, рассчитанную с учетом состава семьи и ее доходов.

Семья, которая уже получает обычную помощь и соответствует требованиям программы БСП, может подать заявление о переходе на новый механизм. Перед этим ей сообщают рассчитанную сумму базовой помощи, чтобы семья могла оценить условия перехода. Если БСП назначают, выплаты, которые она заменяет, прекращают.

Сколько платят в ноябре 2026 года

Базовая социальная помощь не имеет фиксированной суммы для всех. В 2026 году для ее вычисления берут базовую величину 4 500 грн. По разъяснению Пенсионного фонда, размер выплаты определяют как разницу между совокупной расчетной суммой на всех членов семьи и ее среднемесячным доходом за три месяца, предшествующие месяцу обращения.

При расчете применяют такие величины:

4 500 грн - 100% базовой величины для первого заявителя;

4 500 грн - 100% для каждого ребенка до 18 лет;

4 500 грн - 100% для человека с инвалидностью I или II группы;

3 150 грн - 70% базовой величины для каждого следующего члена семьи.

Например, в семье двое взрослых и трое детей. Для первого взрослого учитывают 4 500 грн, для второго - 3 150 грн, для каждого ребенка - по 4 500 грн. Вместе расчетная сумма составляет 21 150 грн. Если среднемесячный доход семьи равен 15 000 грн, базовая помощь составит 6 150 грн ежемесячно.

Размер обычной государственной помощи

Для стандартной государственной социальной помощи действует другой принцип - разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Статья 9 закона о госбюджете на 2026 год устанавливает такие уровни обеспечения:

для трудоспособного лица - 60% прожиточного минимума, то есть 1 996,80 грн;

для лица, потерявшего трудоспособность, и человека с инвалидностью - 100%, или 2 595 грн;

для детей - 145% прожиточного минимума соответствующего возраста.

Для детей предусмотрены конкретные суммы: до 6 лет - 4 084,65 грн, от 6 до 18 лет - 5 092,40 грн, а для учащихся 18-23 лет на стационаре или дуальной форме - 4 825,60 грн.

Кому откажут в выплате

Пенсионный фонд назвал обстоятельства, при которых семье могут отказать. Одно из оснований - если трудоспособный член семьи от 18 лет в течение периода, за который учитывают доходы, более трех месяцев не работал, не состоял на учете в центре занятости и за него не платили ЕСВ.

Есть и исключения - они касаются ухода за малолетними детьми, детьми с инвалидностью, людьми с инвалидностью и лицами от 80 лет. Отдельные правила действуют для семей с территорий боевых действий и общин, где дети не имеют надлежащего доступа к образованию.

Отказать могут и из-за имущественного положения семьи. Речь идет о покупке на сумму свыше 50 тыс. грн за 12 месяцев до обращения, депозитах свыше 100 тыс. грн, второй квартире или доме в собственности, а также более чем одном автомобиле, с года выпуска которого прошло менее 15 лет. Для этих ограничений тоже предусмотрены исключения.

Как оформить помощь

Назначение государственной социальной помощи осуществляет Пенсионный фонд Украины. Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ, через ЦНАП, орган местного самоуправления, по почте или онлайн через электронные сервисы Пенсионного фонда или «Дию». Базовую социальную помощь оформляют через «Дию» или в сервисном центре ПФУ.

Для обычной помощи нужны заявление и декларация о доходах и имущественном положении. Решение принимают не позднее чем в течение 10 дней после поступления всех документов.

13 октября 2026 года Верховная Рада приняла законопроект №15094 о внедрении базовой социальной помощи для малообеспеченных семей и других уязвимых категорий. За него проголосовали 247 депутатов. Новая модель должна объединить в одну выплату помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, на детей из многодетных семей, а также людям, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.

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