Пенсионный фонд Украины выплатит единоразовую «Зимнюю поддержку» 19 400 гривен на отопление до 30 ноября 2026 года по одобренным заявлениям.

Выплаты и социальные пособия в Украине в этом отопительном сезоне начисляют после обработки заявлений. Прием обращений на единоразовую «Зимнюю поддержку» в 19 400 гривен на оплату отопления завершился 30 октября - теперь Пенсионный фонд обрабатывает документы. Статус заявления можно проверить на вебпортале электронных услуг ПФУ или в органе, через который подавали документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области. Помощь предоставляется один раз на одно домохозяйство - ее размер составляет 19 400 гривен.

Когда начислят деньги

Выплату «Зимней поддержки» за отопительный сезон 2026-2027 года должны провести до 30 ноября 2026 года. Средства перечисляют на банковский счет по стандарту IBAN, который заявитель указал при подаче документов.

Второй вариант - получить деньги наличными через отделение организации, которая осуществляет выплату и доставку пенсий и денежной помощи, по месту фактического проживания.

Как проверить статус заявления

После обработки обращения Пенсионный фонд принимает решение: о назначении помощи и включении заявителя в перечень получателей либо об отказе. О результате рассмотрения сообщат способом, который человек указал в заявлении.

Информацию также передадут через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда в ЦНАП или орган, через который подавали документы.

Если во время проверки найдут ошибки в данных, которые мешают назначить выплату, заявителя предупредят о необходимости их уточнить и предоставить подтверждающие документы. Сделать это нужно до 4 ноября 2026 года.

Кто имеет право на «Зимнюю поддержку»

Помощь могут получить уязвимые категории населения, фактически проживающие в громадах, где ведутся или велись боевые действия. Речь идет о:

людях с инвалидностью;

одиноких пенсионерах;

внутренне перемещенных лицах;

получателях жилищных субсидий;

многодетных и приемных семьях;

одиноких матерях;

семьях с детьми с инвалидностью;

детских домах семейного типа;

патронатных семьях.

То есть на деньги могут рассчитывать и семьи с детьми: многодетные семьи, одинокие матери, семьи, где воспитывают ребенка с инвалидностью, а также детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Право на выплату имели и люди, которые не получают пенсии или соцпомощи, но имеют инвалидность, являются одинокими нетрудоспособными лицами пенсионного возраста или членами многодетной семьи. В таких случаях нужно было подтвердить статус документами.

Как подать заявление и какие документы нужны

Заявления на помощь принимали с 1 сентября по 30 октября 2026 года. Подать их можно было в территориальный орган Пенсионного фонда, через ЦНАП или орган местного самоуправления либо военной администрации - при наличии технической возможности.

Людям без пенсии или соцпомощи приходилось добавлять документы, подтверждающие инвалидность, одинокий нетрудоспособный статус пенсионного возраста или членство в многодетной семье.

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