4 ноября 2026 года (среда) православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Рассказываем, что это за праздник, кого чтят, какие традиции и приметы связаны с этим днем и чего не стоит делать.

Церковный праздник 3 ноября подходит к концу, а уже завтра, 4 ноября 2026 года (среда), православные верующие в Украине будут отмечать Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из великих Богородичных праздников церковного года.

Введение во храм Пресвятой Богородицы - это праздник, которым христиане вспоминают событие из детства Девы Марии. В народе его знают еще как Третью Пречистую: в украинской традиции есть три великих праздника, связанных с Богородицей, и Введение завершает этот ряд.

По церковному преданию, родители Марии - праведные Иоаким и Анна - долгие годы не имели детей. Они молились Богу и пообещали посвятить будущего ребенка служению Господу. Когда у супругов родилась дочь, родители сдержали свой обет.

Когда девочке исполнилось три года, Иоаким и Анна привели ее в Иерусалимский храм. По преданию, маленькая Мария самостоятельно поднялась по храмовым ступеням, а первосвященник встретил ее и ввел в святилище. Это событие стало символом особого призвания Марии и началом ее духовного пути.

Традиции и приметы праздника

На Введение верующие традиционно идут в церковь и участвуют в богослужении. В молитвах к Богородице просят защиты для семьи, здоровья для детей, мира и благополучия в доме. После службы принято проводить время с близкими.

В народном календаре Введение воспринимали как своеобразную границу между осенью и зимой. Наши предки связывали с этим днем немало погодных примет и считали, что именно с Введения природа окончательно входит в зимний период.

Чего не стоит делать на Введение

Праздник не стоит сводить лишь к перечню бытовых запретов, однако на Введение советуют избегать ссор, обид, сквернословия и недобрых поступков. Не принято отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Прежде всего это время для молитвы, спокойствия, примирения и заботы о ближних.

Особое значение в этот день приобретают добрые дела. Можно помочь тем, кто нуждается в поддержке, уделить внимание родным или посвятить больше времени молитве и духовным размышлениям. Поскольку праздник приходится на период поста, верующие, которые его соблюдают, учитывают установленные церковью правила.

Ранее Politeka сообщала, церковный праздник 2 ноября: кого чтят верующие и чего не стоит делать.