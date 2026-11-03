Во время военного положения военнообязанные обязаны соблюдать правила воинского учета. За нарушение требований предусмотрены денежные взыскания, а в случае уклонения от призыва может наступить уголовная ответственность.

Штрафы для работников ТЦК за самоуправство Верховная Рада поддержала на днях, но и самим военнообязанным нарушение правил воинского учета обходится недешево. Во время военного положения в Украине продолжается мобилизация, а соблюдение правил воинского учета остается обязанностью каждого военнообязанного. За нарушение установленных требований предусмотрены денежные взыскания, а в случае уклонения от призыва на военную службу может наступить и уголовная ответственность.

Кого могут призвать на службу

По общему правилу мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными к службе и не имеют права на отсрочку или бронирование. В отдельных предусмотренных законом случаях призвать могут и мужчин от 18 до 25 лет: офицеров запаса и граждан, ранее проходивших срочную военную службу. Для остальных мужчин этой возрастной группы предусмотрена возможность добровольно присоединиться к войску. Военная служба женщин, состоящих на воинском учете, также остается добровольной.

Обязанности военнообязанных

Защита независимости и территориальной целостности Украины закреплена в статье 65 Конституции. Кроме того, законодательство определяет конкретные требования к ведению воинского учета. Военнообязанные должны являться по надлежащему вызову, выполнять законные требования уполномоченных лиц и своевременно актуализировать сведения о себе. К основным обязанностям относятся:

явка в ТЦК и СП по повестке в установленном порядке;

наличие военно-учетного документа в бумажном или электронном виде и его предъявление в предусмотренных законом случаях;

своевременное сообщение об изменении персональных данных в ТЦК и СП либо внесение актуальных сведений через электронный кабинет.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

За нарушение правил воинского учета и требований законодательства о мобилизации в особый период для граждан предусмотрен административный штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Для должностных лиц предприятий и организаций, нарушивших соответствующие требования законодательства о мобилизации, сумма взыскания может составлять от 34 000 до 59 500 гривен. Конкретный размер зависит от характера нарушения и обстоятельств дела.

Когда может грозить лишение свободы

Отдельно законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, такое уклонение наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Это отдельный вид ответственности, который нельзя автоматически приравнивать к административному штрафу за нарушение правил воинского учета.

Что делать, чтобы не получить штраф

Самый простой способ избежать наказания - вовремя выполнять обязанности воинского учета. Являйтесь по повестке в ТЦК и СП, всегда имейте при себе военно-учетный документ в бумажном или электронном виде (например, в приложении "Резерв+") и обновляйте персональные данные после любых изменений. Если вы сменили место жительства, вступили в брак или получили новое образование, сообщите об этом в ТЦК и СП или внесите актуальные сведения через электронный кабинет. Это поможет избежать как штрафа, так и возможных недоразумений во время проверки документов.

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