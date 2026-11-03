Суды всё чаще отменяют арест счетов, на которые поступают пенсии и социальные выплаты. Однако не всем должникам удаётся вернуть деньги - решение зависит от нескольких ключевых деталей.

Пенсия в октябре уменьшилась: почему ПФУ удержал деньги и как их вернуть - этот вопрос до сих пор волнует многих украинцев, поэтому судебная практика ареста счетов с социальными выплатами остаётся одной из самых болезненных тем. Ведь пенсия или пособие - это не просто деньги, а часто единственный источник существования, и их блокировка из-за долга может оставить семью без средств.

Верховный Суд и суды низших инстанций уже сформировали чёткую позицию: средства, имеющие специальный статус - пенсии, социальные выплаты, алименты, пособия на детей - не могут служить источником взыскания по долгам. Однако на практике исполнители арестовывают счета полностью, не зная, откуда именно пришли деньги, и тогда всю сумму блокирует банк.

Почему одним возвращают, а другим отказывают

Ключевое отличие - в том, смог ли должник доказать природу средств. Если человек письменно обращается к исполнителю с документами, подтверждающими поступление именно пенсии или соцвыплаты, и просит снять арест, а исполнитель отказывает - суд в большинстве случаев встаёт на сторону должника и отменяет арест в соответствующей части.

В то же время суды отказывают тогда, когда человек не может подтвердить, что на заблокированном счёте лежат именно защищённые выплаты. Если деньги поступали вперемешку с зарплатой или другими поступлениями, разделить их сложно, и суд может признать арест правомерным в отношении всего остатка.

Какие выплаты защищены от взыскания

Согласно закону "Об исполнительном производстве", взыскание не может быть обращено на ряд выплат: пенсию, социальную помощь малообеспеченным, пособия на детей, алименты, выплаты лицам с инвалидностью, субсидии и пособие по безработице. Однако важно помнить: запрет действует лишь на сам факт поступления этих средств, а не на счёт как таковой.

То есть банк, получив постановление об аресте, блокирует весь счёт. А уже потом должник должен доказывать, что часть денег - защищённая. Именно на этом этапе возникают споры, которые и решают суды.

Что делать, если арестовали счёт с пенсией

Первый шаг - письменное обращение к исполнителю или банку с просьбой снять арест с защищённых средств. К заявлению стоит приложить справку из Пенсионного фонда или органа соцзащиты о том, что именно на этот счёт поступает пенсия или выплата. Если в течение разумного срока ответа нет или отказали - обращайтесь в суд с иском о снятии ареста с имущества.

В иске нужно указать номер счёта, размер защищённых средств и приложить доказательства их поступления. Судебная практика во многих случаях на стороне должника, однако успех зависит от того, насколько чётко вы докажете происхождение денег. В основном суды выносят решение в пользу заявителя в течение нескольких месяцев рассмотрения.

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