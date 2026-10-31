Зменшення виплати не завжди є помилкою Пенсійного фонду. Розбираємося, що могло скоротити пенсію і як повернути гроші, якщо їх утримали незаконно.

Пенсійні виплати у жовтні 2026 року для частини українців стали меншими, і далеко не завжди йдеться про технічний збій. Перш ніж бігти скаржитися, варто з'ясувати, чому саме змінилася сума - і чи можна повернути втрачені гроші.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, зменшення виплати не обов'язково свідчить про помилку відомства. Найчастіше змінюється або розмір призначеної пенсії, або ж частину коштів просто утримують під час виплати - і це законні підстави.

Чому пенсія могла зменшитися

Фахівці ПФУ називають кілька причин, чому сума на рахунку в жовтні могла виявитися меншою за попередню.

По-перше, змінюється право на окремі надбавки. Працевлаштування, зміна місця проживання чи інші обставини можуть позбавити пенсіонера права на певні доплати - і вони зникають із розрахунку.

Друга причина - повернення переплати. Якщо раніше людині виплатили більше, ніж належало за законом, ПФУ за певних умов має право вимагати повернути зайво отримані кошти. Правові підстави для таких утримань визначає, зокрема, стаття 50 закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Третя - виконання судового рішення чи виконавчого документа. Із пенсії можуть утримувати гроші на погашення боргу або сплату аліментів.

Важливо: саме по собі працевлаштування не означає автоматичного припинення звичайної пенсії за віком. Наслідки залежать від виду пенсії, конкретної надбавки та обставин справи.

Як перевірити правильність нарахування

Щоб зрозуміти причину зменшення, пенсіонеру радять спершу порівняти суму, отриману в жовтні, з попередньою виплатою. Далі - перевірити складові пенсії та наявність утримань у документах ПФУ.

Інформацію про виплату можна побачити в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Там відображаються складові пенсії і утримання.

Що робити, якщо пенсію зменшили безпідставно

Якщо людина вважає, що виплату скоротили без законних підстав, вона має право подати скаргу до ПФУ або звернутися до суду.

У зверненні слід вказати, коли змінилася сума, який розмір пенсії виплачували раніше і чому ви не згодні з розрахунком. Перед оскарженням важливо отримати документ із конкретною причиною зменшення виплати.

Якщо перевірка підтвердить помилку, можна вимагати перерахунку пенсії та виплати належних коштів за відповідний період. Але повернення грошей не відбувається автоматично після подання скарги - результат залежить від встановлених обставин і рішення компетентного органу чи суду.

Ознайомитися з матеріалами пенсійної справи та отримати копії документів можна через органи ПФУ. Там же можна попросити надати копію рішення про перерахунок чи утримання разом із розрахунком сум.

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